Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россия вывела "Бастионы" с "Ониксами". Британии и Норвегии – "пламенный привет". Полная боевая готовность

11:39, 01 май 2026

Министерство обороны России объявило о переброске берегового ракетного комплекса «Бастион» с ракетами «Оникс» на фоне начавшихся вблизи российских границ натовских учений Tamber Shield под руководством Великобритании и Норвегии.

Россия привела в движение береговой ракетный комплекс «Бастион» вооружённый противокорабельными ракетами «Оникс» — сразу после того, как у российских границ стартовали натовские учения Tamber Shield. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Учения Tamber Shield развернулись в непосредственной близости от российских рубежей. По словам командира одного из подразделений Росса Галлахера, они входят в число ключевых военных мероприятий. Основными участниками манёвров выступают Великобритания и Норвегия. Польское издание Forsal охарактеризовало происходящее как «борьбу за Атлантику» с заголовком о новых силах НАТО «под носом у России».

Уже на следующий день после начала учений российское военное ведомство объявило о выдвижении расчётов «Бастиона» из места постоянного базирования в позиционный район. Военнослужащим был передан условный сигнал на применение ракетного оружия по отряду кораблей противника. Впоследствии стало известно, что стрельбы проводились в рамках тренировки с использованием компьютерного моделирования.

Официальной связи между маршем комплексов и действиями стран альянса Министерство обороны России не установило — в официальных военных сводках подобные формулировки не применяются.

Комплекс «Бастион» оснащён сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», скорость которых превышает скорость звука в 2,5 раза. По имеющимся данным, они не перехватываются существующими западными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен