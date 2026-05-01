Россия вывела "Бастионы" с "Ониксами". Британии и Норвегии – "пламенный привет". Полная боевая готовность

11:39, 01 май 2026

Россия привела в движение береговой ракетный комплекс «Бастион» вооружённый противокорабельными ракетами «Оникс» — сразу после того, как у российских границ стартовали натовские учения Tamber Shield. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Учения Tamber Shield развернулись в непосредственной близости от российских рубежей. По словам командира одного из подразделений Росса Галлахера, они входят в число ключевых военных мероприятий. Основными участниками манёвров выступают Великобритания и Норвегия. Польское издание Forsal охарактеризовало происходящее как «борьбу за Атлантику» с заголовком о новых силах НАТО «под носом у России».

Уже на следующий день после начала учений российское военное ведомство объявило о выдвижении расчётов «Бастиона» из места постоянного базирования в позиционный район. Военнослужащим был передан условный сигнал на применение ракетного оружия по отряду кораблей противника. Впоследствии стало известно, что стрельбы проводились в рамках тренировки с использованием компьютерного моделирования.

Официальной связи между маршем комплексов и действиями стран альянса Министерство обороны России не установило — в официальных военных сводках подобные формулировки не применяются.

Комплекс «Бастион» оснащён сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», скорость которых превышает скорость звука в 2,5 раза. По имеющимся данным, они не перехватываются существующими западными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru