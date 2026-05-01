Разговор Путина с Кадыровым разволновал врагов. Причина есть, а не одна

Владимир Путин одобрил участие Рамзана Кадырова в предстоящих выборах главы Чеченской Республики. Встреча прошла поздно ночью в Кремле. О значимости этого решения и причинах, по которым нынешний руководитель региона сохраняет свои позиции, рассказали политологи.

Рамзан Кадыров руководит Чечнёй четыре срока подряд — это рекордный показатель среди всех действующих глав российских регионов. На встрече с президентом он заявил о готовности продолжить работу при условии поддержки со стороны главы государства и жителей республики на выборах.

«Я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу ни разу», — сказал Кадыров.

Путин в ответ выразил ему пожелание успехов.

Одобрение президента, по оценке ряда экспертов, не стало неожиданностью, несмотря на периодически появлявшиеся в некоторых изданиях материалы об отставке Кадырова, его якобы тяжёлом состоянии здоровья или подготовке преемника. Ни одно из этих утверждений не нашло подтверждения. Примечательно, что поддержка президента последовала раньше обычного срока — это обстоятельство привлекло внимание ряда наблюдателей.

Политолог Артур Атаев в беседе с изданием «Царьград» назвал произошедшее закономерным результатом многолетнего взаимодействия федерального центра с руководством республики. По его словам, Кадыров обладает четырьмя ключевыми качествами, которые делают его фигуру в определённом смысле трудно заменимой.

Первое — консолидация чеченского общества. Эксперт указывает, что объединение вокруг одного лидера традиционного общества, каким является чеченское, — явление редкое. По словам Атаева, это работает как на укрепление внутриполитического положения в самой республике, так и на её образ за её пределами.

Второе — роль Кадырова на международном направлении. Политолог характеризует его как одного из неформальных представителей России в монархических государствах Ближнего Востока, где его воспринимают как равноправного и авторитетного собеседника.

Третье — туристическое переосмысление региона. Чечня исторически была промышленным субъектом с развитой нефтяной и оборонной отраслями. При нынешнем руководителе Грозный и республика в целом начали позиционироваться как туристический центр. Устойчивый поток внутренних туристов, по оценке эксперта, свидетельствует о результативности этого курса.

Четвёртое — стабилизация религиозной ситуации. Атаев отмечает, что религиозный фактор в Чечне перестал быть источником деструктивных явлений, как это было в прошлом. По его словам, внедрение легитимного исламского образования позволило нормализовать конфессиональную обстановку в регионе. Именно поэтому, считает политолог, решение Путина продиктовано не политической конъюнктурой, а объективной логикой развития республики и её руководителя.

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич также прокомментировал ситуацию. По его мнению, внутренняя политика, как и внешняя, строится на принципе предсказуемости: крупные участники политического процесса заинтересованы в стабильности, а не в конфронтации, которая обходится дорого всем сторонам. Положение на Северном Кавказе имеет принципиальное значение для России, а устойчивость там — приоритет. «От добра добра не ищут» — этот принцип, по словам Межевича, вполне применим к нынешней ситуации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru