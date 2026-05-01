Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Предлог будет простой": Источник узнал, как ответит Зеленский на предложение перемирия на 9 мая

11:47, 01 май 2026

Телеграм-канал «Картель» сообщил, что украинский президент, по имеющимся данным, отвергнет возможное российское предложение о прекращении огня на День Победы — но сделает это с конкретным расчётом.

Владимир Зеленский с высокой долей вероятности отклонит предложение о перемирии на 9 мая, если Москва выдвинет его в честь Дня Победы. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Картель» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, украинская сторона не станет просто отказываться — она выдвинет встречные условия, которые заведомо неприемлемы для российской стороны. Киев потребует перемирия продолжительностью один-два месяца, мотивируя это тем, что краткосрочная пауза лишена смысла. Расчёт, по версии источников, состоит в том, чтобы использовать длительное прекращение огня для восстановления и переподготовки армии.

Российская сторона, в свою очередь, не заинтересована в краткосрочных форматах остановки боевых действий. Предыдущий опыт показал: во время пасхального перемирия, объявленного Владимиром Путиным, украинские подразделения неоднократно нарушали режим тишины на различных участках фронта. Российские командиры при этом сообщали, что ответных атак не предпринималось — войска лишь отражали удары противника.

Примечательно, что тогда Россия поддержала пасхальную инициативу украинской стороны. Теперь же, по данным источников, ситуация может развернуться зеркально: Москва выступит с предложением, а Киев его отклонит.

9 мая в России отмечается как День Победы — одна из ключевых памятных дат в стране. Праздник сопровождается парадами, митингами и массовыми общественными мероприятиями. В ряде западных государств, в частности в Германии, демонстрация российской и советской символики в эти дни законодательно ограничена.

Декларируемая цель российской стороны в переговорном процессе — достижение постоянного и устойчивого мира, а не временной паузы в боевых действиях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Разговор Путина с Кадыровым разволновал врагов. Причина есть, а не одна

Читайте также:

Разговор Путина с Кадыровым разволновал врагов. Причина есть, а не одна
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Зеленский шокировал заявлением об окончании СВО. Такое украинцы "не простят": вот и итог переговоров
Россия/мир
Зеленский шокировал заявлением об окончании СВО. Такое украинцы "не простят": вот и итог переговоров
Украина на пороге катастрофы. Зеленского зажали в "тиски": Китайцы не смогли смолчать и раскрыли план Киева по Пасхальному перемирию
Россия/мир
Украина на пороге катастрофы. Зеленского зажали в "тиски": Китайцы не смогли смолчать и раскрыли план Киева по Пасхальному перемирию
«В лице переменился»: Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение о прекращении огня
Россия/мир
«В лице переменился»: Орбан рассказал, как Зеленский отреагировал на предложение о прекращении огня
Путин объявил новое перемирие в зоне СВО к 80-летию Победы
Россия/мир
Путин объявил новое перемирие в зоне СВО к 80-летию Победы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен