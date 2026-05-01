11:47, 01 май 2026

Владимир Зеленский с высокой долей вероятности отклонит предложение о перемирии на 9 мая, если Москва выдвинет его в честь Дня Победы. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Картель» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, украинская сторона не станет просто отказываться — она выдвинет встречные условия, которые заведомо неприемлемы для российской стороны. Киев потребует перемирия продолжительностью один-два месяца, мотивируя это тем, что краткосрочная пауза лишена смысла. Расчёт, по версии источников, состоит в том, чтобы использовать длительное прекращение огня для восстановления и переподготовки армии.

Российская сторона, в свою очередь, не заинтересована в краткосрочных форматах остановки боевых действий. Предыдущий опыт показал: во время пасхального перемирия, объявленного Владимиром Путиным, украинские подразделения неоднократно нарушали режим тишины на различных участках фронта. Российские командиры при этом сообщали, что ответных атак не предпринималось — войска лишь отражали удары противника.

Примечательно, что тогда Россия поддержала пасхальную инициативу украинской стороны. Теперь же, по данным источников, ситуация может развернуться зеркально: Москва выступит с предложением, а Киев его отклонит.

9 мая в России отмечается как День Победы — одна из ключевых памятных дат в стране. Праздник сопровождается парадами, митингами и массовыми общественными мероприятиями. В ряде западных государств, в частности в Германии, демонстрация российской и советской символики в эти дни законодательно ограничена.

Декларируемая цель российской стороны в переговорном процессе — достижение постоянного и устойчивого мира, а не временной паузы в боевых действиях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru