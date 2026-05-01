Война в Иране. Главное, 1 мая: Американцы достают супероружие - Трамп призвал Тегеран "просить о пощаде". О переговорах можно забыть

11:53, 01 май 2026

Центральное командование Вооружённых сил США направило запрос на переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle в район Ближнего Востока для возможного применения против Ирана. Об этом 30 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Одновременно президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме вновь потребовал от Тегерана признания поражения, а глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что администрация не намерена завершать военную операцию в ближайшее время.

Центральное командование армии США — CENTCOM — официально запросило разрешение на переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток. Согласно данным Bloomberg, поводом для запроса стало то, что иранские пусковые установки были выведены за пределы радиуса действия ракеты Precision Strike Missile, способной поражать цели на дистанции свыше 480 километров. Переброска Dark Eagle позволила бы перекрыть этот разрыв.

Окончательное решение Пентагон пока не принял. Однако если ведомство даст согласие, это станет первым в истории боевым развёртыванием американского гиперзвукового оружия — несмотря на то что ракета формально ещё не принята на вооружение и продолжает проходить испытания. По имеющимся данным, дальность полёта Dark Eagle составляет от 2700 до 3500 километров, скорость превышает скорость звука более чем в пять раз, а конструкция предусматривает манёвр для преодоления систем противовоздушной обороны. Совокупный парк таких ракет насчитывает не более восьми единиц, стоимость каждой — около 15 миллионов долларов.

Пока военные прорабатывают логистику возможной переброски вооружений, президент США Дональд Трамп продолжает делать публичные заявления в жёстком тоне. На брифинге с представителями прессы в Белом доме он в очередной раз констатировал, что Иран, по его оценке, терпит поражение.

«Теперь они должны просить пощады. Вот и всё, что им нужно сделать. Просто сказать: „Мы сдаёмся“. В военном плане мы их уничтожили. А у их экономики настоящие неприятности. Это мёртвая экономика», — заявил Трамп.

Аналогичные по смыслу призывы к Тегерану американский лидер уже делал ранее — 10 марта и 6 апреля. Иранская сторона публично придерживается противоположной позиции и не демонстрирует намерений идти на условия Вашингтона.

На слушаниях в профильном комитете Палаты представителей министр обороны США Пит Хегсет также высказался о ходе военной операции. Он призвал не торопиться с выводами о затяжном характере конфликта, указав, что с момента начала операции прошло лишь два месяца.

«Называть эту войну трясиной — позор. Мы участвуем в ней всего два месяца», — сказал Хегсет.

Кроме того, министр заявил, что, по его убеждению, Иран фактически ведёт противостояние с Соединёнными Штатами на протяжении 47 лет. Из этих слов следует, что нынешняя администрация не рассматривает быстрое завершение операции как приоритет.

На фоне продолжающейся эскалации крупные мировые игроки не прекращают дипломатической активности. 27 апреля глава иранского министерства иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Стороны обсуждали состояние переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном, а также возможные инициативы по урегулированию — в том числе совместные.

Уже 29 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Темой беседы стало урегулирование иранского конфликта.

Военный журналист Александр Коц в связи с этим отметил, что переговоры Аракчи в Москве, по всей видимости, позволили обозначить контуры договорённостей по вопросу обогащённого урана и в целом наметить дипломатический коридор по иранской ядерной программе.

«Как бы сейчас Трамп ни выпендривался публично, он прекрасно понимает, что отскочить от сценария наземной операции в Иране, сохранив лицо, он может только с помощью России», — заявил Коц.

По его словам, Владимир Путин фактически сделал Иран центральной темой диалога с Вашингтоном. Позиция Москвы, как указывает журналист, близка не только Тегерану, но и понятна Пекину, а также большинству государств, не заинтересованных в расширении конфликта. Коц также констатировал, что Россия уже предложила собственные соображения по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, а прямой диалог Москвы с обеими сторонами делает её участие в возможной развязке принципиальным.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением относительно морской блокады, которую США ввели в районе конфликта.

«Любая попытка вести морскую блокаду и ввести ограничения нарушает международное право, представляет собой угрозу интересам стран и народов региона, а также миру и мировой стабильности и обречена на провал», — заявил Пезешкиан.

Иранский лидер также подчеркнул, что Персидский залив не может служить пространством для навязывания чьей-либо односторонней воли и является частью системы международного взаимодействия.

Последствия конфликта ощущаются и за пределами непосредственного театра военных действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым заявил, что удар по инфраструктуре морского порта Энзели на Каспийском море, нанесённый 18 марта, затронул интересы всех пяти прикаспийских государств. Лавров расценил произошедшее как неприемлемое и недопустимое, указав, что Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества.

Ситуация на Ближнем Востоке остаётся в подвешенном состоянии: переброска гиперзвуковых ракет, риторика Трампа и заявления Хегсета свидетельствуют о том, что Вашингтон не готов к скорому завершению операции. Дипломатические контакты с участием Москвы продолжаются, однако их исход пока остаётся открытым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru