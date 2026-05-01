Понеслась: Россия подняла "ядерные" Ту-95мс. Вблизи НАТО – 7-часовая "операция". Борьба за Атлантику начинается

11:59, 01 май 2026

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95мс совместно с истребителями Су-30см выполнили семичасовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями в период проведения натовских учений.

Министерство обороны России сообщило о вылете стратегических ракетоносцев Ту-95мс и истребителей сопровождения Су-30см в район Баренцева и Норвежского морей. Полёт продолжался более семи часов и пришёлся на время совместных учений Великобритании и Норвегии в акватории вблизи российских границ.

Согласно официальному сообщению российского военного ведомства, в ходе отдельных этапов маршрута к отечественным ракетоносцам приближались самолёты иностранных государств. Принадлежность авиации конкретным странам не уточняется, однако по контексту речь идёт о членах НАТО. Таким образом, часть полёта Ту-95мс прошла в сопровождении иностранных истребителей, поднятых на перехват.

Вылет российских ракетоносцев совпал по времени с манёврами, которые Великобритания и Норвегия проводят в регионе в настоящее время. К учениям привлечены военно-морские силы, авиация и подразделения беспилотных систем. Польское издание Forsal охарактеризовало эти манёвры как начало «борьбы за Атлантику».

Ту-95мс, обозначаемые в натовской кодификации как «Медведь», входят в состав ядерной триады России. Модифицированная версия самолёта способна нести до 16 крылатых ракет Х-55. Ракетоносцы этого типа применяются в том числе для нанесения ударов крылатыми ракетами. Именно поэтому появление данных самолётов вблизи границ альянса неизменно вызывает реакцию со стороны стран НАТО.

Российское Министерство обороны не комментирует цели вылета напрямую. Тем не менее хронологическое совпадение полёта с проводимыми учениями Великобритании и Норвегии прослеживается отчётливо.

