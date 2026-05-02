11:28, 02 май 2026

Военные эксперты и аналитики подвели итоги боевых действий за апрель и дали прогноз на май. Российские войска удвоили темпы продвижения в Сумской и Харьковской областях. Украинские офицеры признают острую нехватку личного состава, дефицит техники и фактический распад ротации на ряде участков фронта.

По итогам апреля 2025 года российские вооружённые силы зафиксировали наиболее значительное продвижение в Сумской и Харьковской областях. Темпы взятия под контроль новых территорий выросли вдвое по сравнению с мартом. Об этом сообщают военные аналитики и эксперты, подводящие итоги минувшего месяца и формулирующие прогнозы на май. Украинские офицеры, в свою очередь, описывают положение на ряде участков фронта как критическое.

Сумское направление: леса и дефицит беспилотников

В Сумской области ситуация складывается не в пользу обороняющейся стороны. Большая протяжённость и географическая удалённость участков фронта лишают украинское командование возможности заблаговременно определять направление российских атак. Это вынуждает распределять силы вдоль всей линии границы, что неизбежно ведёт к их распылению.

Ключевые события апреля развернулись на двух основных плацдармах в регионе. В Краснопольском районе российские подразделения, несмотря на переброску дополнительных украинских штурмовых частей, продолжают уверенно двигаться к районному центру. По словам полковника Сил специальных операций ВСУ Владимира Антонюка, после нескольких недель боёв и контратак российской армии удалось установить контроль над Новодмитровкой. Наступление продолжается в направлении Михайловки и Краснополья.

Густые лесные массивы на этом участке обеспечивают возможность скрытного маневрирования. Дополнительным фактором служит острая нехватка украинских беспилотников: российская сторона, напротив, заблаговременно подготовилась к наступательным операциям именно здесь. Украинские штурмовые группы несут ощутимые потери при каждом перемещении. Немногочисленная бронетехника, которую командование стремится сохранить, в боевых действиях практически не участвует.

На Юнаковском плацдарме российские штурмы вышли к населённому пункту Корчаковка. Здесь картина иная: украинская оборона отличается высокой плотностью и развитым инженерным оснащением, что существенно замедляет продвижение. За весь апрель фронт сместился лишь на полтора километра к югу от Малой Корчаковки. Эти населённые пункты выполняют функцию буферной зоны перед основной линией украинской обороны, проходящей по реке Алешня. О полноценном прорыве на данном участке можно будет говорить только после взятия следующих за ней сёл — лишь тогда российские войска смогут выйти к Сумскому лесному массиву, который простирается до окраин областного центра.

Группировка войск «Север» доложила о тактических успехах на двадцати пяти участках. Стрелковые столкновения продолжаются в Мирополье и в окрестностях Кондратовки. В Краснопольском районе штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (горной) ведут зачистку лесных массивов в районе ранее освобождённых сёл Таратутино и Новодмитровка. Эту информацию опубликовали военные волонтёры телеграм-канала «Два Майора».

Купянск: шесть месяцев без ротации

На Купянском направлении украинские силы пока сохраняют часть позиций на плацдарме восточнее города и периодически проводят контратаки с поддержкой операторов беспилотных летательных аппаратов. В самом Купянске не прекращаются столкновения малых групп. На направление переброшены дополнительные расчёты дронов украинских формирований — об этом сообщают авторы канала «Два Майора».

По оценке украинского офицера, именно Купянское направление представляется наиболее перспективным для российского наступления в мае. В течение апреля оно фактически выполняло роль донора для других участков украинской обороны: переброска сил и средств на смежные направления привела к ослаблению позиций и частичному обвалу фронта на отдельных участках. В итоге ВСУ были вынуждены отказаться от контратак и сосредоточиться исключительно на удержании занимаемых рубежей.

На западном берегу Оскола российские войска перешли от оборонительной тактики к наступательной и продвинулись по городским кварталам от Голубовки в сторону центра. На восточном берегу украинским подразделениям не удалось выбить российские части из района многоэтажной застройки Куриловка-1. Это позволяет российским войскам обезопасить собственный фланг и наращивать давление в районах Ковшаровки и Купянск-Узлового.

Ограниченный по площади украинский плацдарм делает его крайне уязвимым для массированного огня реактивных систем залпового огня. Украинская артиллерия на данном направлении практически отсутствует, что фактически исключает возможность любых наступательных действий.

Острейшей проблемой офицеры называют катастрофическую нехватку личного состава. Военнослужащие, удерживающие позиции, не проходили ротацию более полугода. Ситуация с военнослужащими 14-й бригады, оставшимися без нормального снабжения, широко известна в воинской среде — и она не разрешена до сих пор: подразделение по-прежнему не выведено с передовой. Это обстоятельство сказывается на боевом духе других частей.

По данным источников, сами украинские военнопленные подтверждают критическое положение гарнизонов в Купянском районе и невозможность организовать контрудары. Длительное пребывание на позициях без ротации, в условиях острого дефицита продовольствия и боеприпасов вынуждает часть военнослужащих покидать позиции без приказа и под угрозой так называемого обнуления двигаться в сторону российских позиций.

Со своей стороны, авторы телеграм-канала «Северный Ветер» сообщают, что украинские боевые группы предпринимают попытки переброски из села Колодезное в направлении российских позиций на северо-западе Купянского района Харьковской области. Малочисленные группы пытаются просочиться через лесные массивы, однако операторы российских беспилотных летательных аппаратов, по заявлению источника, прицельными ударами пресекают такие попытки.

Восточный участок: потери противника за сутки

На восточном направлении подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступательные действия на северном и западном участках. По данным телеграм-канала «Воин DV», на северном участке российские части вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда, бои продолжаются в лесном массиве за рекой Волчья.

Артиллерия и операторы ударных беспилотников нанесли поражение по объектам противника в районах Новониколаевки, Зоревки, Подгавриловки, Великомихайловки и Добропасово.

На западном участке российские подразделения продолжают вклинение в районах Воздвижевки и Верхней Терсы, а также южнее — в районах Комсомольского и Чаривного. Артиллерия, средства противовоздушной обороны и операторы FPV-дронов наносили удары по позициям и районам сосредоточения противника в окрестностях Долинки, Червоного Яра, Верхней Терсы, Копаней, Воздвижевки, Чаривного и Комсомольского.

Украинские подразделения, действуя преимущественно малыми группами, предпринимали попытки усилить передний край и подвезти личный состав и материальные средства на позиции. За прошедшие сутки российскими подразделениями было сорвано до десяти попыток подвоза на различных участках фронта.

По итогам суток потери украинской стороны, по информации «Воина DV», составили: свыше двух рот личного состава из штурмовых подразделений, одна буксируемая гаубица, один бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три квадроцикла, четыре терминала спутниковой связи и до пятнадцати пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Автор: Семен Подгорный

