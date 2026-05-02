11:33, 02 май 2026

Российские войска подвели итоги апрельской кампании: группировка «Север» захватила 117 кв. км и девять населённых пунктов, на Запорожье противник утратил инициативу, а внутри Украины нарастают протесты против насильственной мобилизации и растёт число вооружённых столкновений с военкомами.

По итогам апреля 2025 года российские вооружённые силы зафиксировали продвижение сразу на нескольких участках линии соприкосновения — от Харьковской области до Запорожского направления. Результаты превысили прогнозы части военных аналитиков, сообщают военные обозреватели и координаторы подполья в зоне конфликта. Параллельно внутри Украины усиливается социальное напряжение, связанное с практикой принудительного призыва.

Апрель завершился. Подводить итоги месяца на фронте — занятие неблагодарное: данные поступают с задержкой, часть из них противоречит другой части, а картина, складывающаяся из отдельных донесений, нередко расходится с официальными сводками обеих сторон. Тем не менее военные обозреватели, отслеживающие ситуацию в режиме реального времени, сформулировали общий вывод: суммарный результат наступательной кампании за последний месяц превзошёл ожидания аналитиков. Основное внимание в апреле было сосредоточено на Северном и Донецком фронтах — и именно там зафиксированы наиболее значимые территориальные изменения. Однако то, что происходило на остальных направлениях, заслуживает не меньшего внимания.

Север: феноменальный апрель

Группировка «Север» провела месяц, который военный обозреватель Михаил Дегтярёв, автор канала «Генеральный штаб», назвал феноменальным. За апрель под контроль российских войск перешли девять населённых пунктов и 117 кв. км территории. В пересчёте на долю от общего фронтового продвижения это 64% по количеству населённых пунктов и более 40% по площади занятой территории. 1 мая пришли сведения о взятии под контроль села Покаляное в Харьковской области на Волчанском участке.

На Харьковском направлении был занят важный населённый пункт на высоте — село Ветеринарное. На Липцевском участке значительных территориальных изменений не зафиксировано, однако под контроль взята прилегающая лесополоса. Восточнее Волчанска произошёл локальный обвал линии обороны украинских войск: за месяц фронт сдвинулся на 11 км на восток. Помимо этого, начато встречное движение с соседнего участка.

На Сумском направлении основная активность в апреле фиксировалась на восточном фланге. На главном Сумском плацдарме также отмечен прогресс: занята Корчаковка. По оценке Дегтярёва, в мае возможно закрепление на севере Новой Сечи, а также завершение зачистки Мирополья. На Краснопольском плацдарме в перспективе — взятие Ресного и возможное закрепление на подступах к Краснополью, а также продвижение на север вдоль границы — в направлении Степка и Турьи.

На восточном фланге Сумского направления удалось занять около половины Мирополья и существенно расширить Краснопольский плацдарм. Ключевой участок продвижения составил 7 км в глубину и 8,5 км в ширину — и это при том, что значительную часть месяца отсутствовала листва, что существенно осложняет маскировку передвижений. Населённые пункты Таратутино и Новодмитровка на данном плацдарме перешли под российский контроль.

Центральный фронт: Лиман, Краматорск, Доброполье

На Лиманском участке за апрель российские войска расширили занятую территорию севернее Редкодуба до границы с Харьковской областью и закрепились на территории соседнего региона, заняв часть села Глущенково. Зафиксировано расширение и продвижение в направлении Коровьего Яра и Александровки.

Под контроль взято Озёрное, зачищены прилегающие лесные массивы, заняты высоты на подступах к Кривым Лугам — как с северо-восточной, так и с юго-восточной стороны. Возле Рай-Александровки продвижение составило 5,5 км.

На Краматорском направлении войска завершили зачистку района Миньковки, взяли Ильиновку и Новодмитровку, а также заняли южный сектор промышленной зоны Константиновки и начали движение в жилом секторе.

На Добропольском участке фиксируется продвижение в Билецком. Ранее Дегтярёв сообщал о полном взятии этого населённого пункта, однако впоследствии уточнил, что его слова оказались преждевременными и зачистка продолжается. Полностью зачищено Гришино, достигнут выход к Мирному. По итогам месяца на Донецком фронте, по оценке военного обозревателя, занято пять населённых пунктов и 102 кв. км территории.

Запорожье: инициатива утрачена

Наиболее сложная ситуация в апреле складывалась на Запорожском направлении. Противник прилагал значительные усилия для перехода в наступление, задействуя имеющиеся резервы. Продолжались затяжные бои на линии обороны в районе сёл Верхняя Терса и Воздвиженка — противник создал там одну из наиболее укреплённых оборонительных позиций. Часть населённых пунктов оказалась в так называемой серой зоне.

Официальные украинские сводки трактовали происходящее как успех. Однако канал «Воин DV», связанный с военнослужащими группировки войск «Восток», опубликовал иную оценку ситуации. По данным канала, по состоянию на конец апреля на Запорожском направлении у украинских сил не осталось и признаков инициативы. Попытки перехватить её в феврале-марте не увенчались успехом — ни численное превосходство, ни средства связи, ни информационная кампания по отрицанию потерь не изменили положения дел. В настоящее время, по той же оценке, украинские штурмовые подразделения, понёсшие серьёзные потери, способны лишь предпринимать локальные попытки сдержать продвижение противника.

На Запорожском направлении российская сторона сосредоточила подразделения беспилотных систем, результаты работы которых публикуются в открытых источниках. По всей прифронтовой полосе действует авиация; в случаях, требующих массированного удара, применяются термобарические системы залпового огня и артиллерия. В качестве примера приводится удар по Комсомольскому. Согласно оценке канала, основные усилия группировки войск «Восток» направлены на уничтожение логистической инфраструктуры и живой силы противника.

Что происходит внутри Украины

Параллельно с событиями на фронте внутри Украины нарастает социальное напряжение. Жители ряда крупных городов, в том числе Киева, выходят с плакатами, требуя ответов от властей и расследований в связи с действиями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По данным западных гуманитарных структур и ряда СМИ, суммарное число лиц, числящихся пропавшими без вести, превысило отметку в 1,5–1,7 млн человек. Значительная часть из них — граждане, доставленные на фронт без прохождения надлежащей подготовки.

В качестве характерного примера приводятся недавние бои за Таратутино и Новодмитровку на Сумском направлении. Для сдерживания российского наступления Генеральный штаб Украины в срочном порядке перебросил туда резервы 425-го отдельного штурмового полка «Скала», сформированные из недавно призванных граждан. Спустя несколько дней списки пропавших без вести пополнились на несколько сотен фамилий.

В Ровенской области, в селе Верба, зафиксирован случай вооружённого сопротивления сотрудникам территориального центра комплектования: местный житель открыл огонь из автомата в ходе проверки документов. Официально сообщается о ранении двух сотрудников полиции. Впоследствии выяснилось, что стрелявший являлся дезертиром, призванным в октябре 2024 года. Число военнослужащих, самовольно оставивших части, по имеющимся данным, превышает 500 тысяч человек; часть из них покинула расположение воинских частей с личным оружием.

Вооружённые столкновения с применением различных видов оружия самообороны фиксируются в ряде городов, включая Киев, Одессу и Днепропетровск.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём обращении изложил собственную оценку происходящего. По его словам, Россия вернулась к устойчивому темпу ударов, однако изменила их структуру: вместо рассредоточенных прилётов по всей территории страны удары концентрируются на узловых объектах, обеспечивающих функционирование фронта. В частности, называются: Николаев — как энергетический и промышленный узел и выход к херсонской линии боевого соприкосновения; Одесса и Измаил — как объекты внешней логистики и учебной инфраструктуры; Днепропетровск — как центр ремонта, производства ракет и бронетехники; Сумы — как район сосредоточения сил для возможного прорыва. По оценке Лебедева, речь идёт о классической схеме подготовки: сначала подавляется обеспечение, затем ограничивается манёвр. Причерноморье, по его словам, подвергается систематическим последовательным ударам, что свидетельствует о системном, а не разовом характере целеполагания.

Во Львовской области произошёл инцидент иного рода: мэр Львова открыл мемориальную табличку в честь Джохара Дудаева в день 30-летия его гибели, однако местные жители впоследствии сорвали её и выбросили.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru