Российские вооружённые силы нанесли удар по Полтавской области. Под удар попали завод по выпуску беспилотников и авиабаза.

Накануне 9 мая, в период действия объявленного перемирия, Полтавская область подверглась серии ракетных ударов со стороны российских вооружённых сил. По информации телеграм-канала SHOT, в результате атаки было полностью уничтожено предприятие по производству украинских беспилотных летательных аппаратов «Рубака».

Согласно опубликованным данным, дрон «Рубака» оснащается боевой частью КЗ-5 массой 12,5 килограмма, из которых 8,5 килограмма приходится на взрывчатое вещество. Стоимость одного такого аппарата составляла около 1,5 миллиона рублей. После ракетного удара объект прекратил существование.

Военный аналитик Борис Рожин отметил, что украинская сторона активно применяла эти беспилотники на значительную глубину от линии фронта, что существенно затрудняло логистику российских подразделений. По его словам, из-за воздействия «Рубаки» продвижение на каждые сто метров расценивалось как ощутимый результат. В этой связи аналитик оценил поражение производственного объекта как значимый результат.

Помимо завода, удары были нанесены по авиабазе, расположенной в районе Полтавы. По данным того же источника, в результате атаки погибли не менее 50 украинских военнослужащих. Информации о возможном присутствии на объекте иностранных инструкторов пока не поступало.

Ранее, в конце марта, объектом ракетного удара в Полтавской области стал завод, выпускающий навигационное оборудование и системы связи для беспилотников и ракет. На его территории, в том числе в незадействованных производственных помещениях, располагались украинские военнослужащие и склады с военной продукцией. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости сообщил, что взрыв сопровождался сильной детонацией, а к месту происшествия на протяжении нескольких часов продолжали прибывать машины скорой помощи.

Автор: Семен Подгорный

