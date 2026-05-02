Срочная СВОдка: Россия начала новую операцию "Поток"? Штурм главной крепости. Обращение Зеленского в 10:01

11:40, 02 май 2026

Российские силы усилили давление на Купянск, задействовав тактические приёмы, схожие с операцией «Поток», ранее применявшейся в Курской области. Об этом сообщают офицеры ВДВ, ведущие телеграм-канал «Дневник десантника», а также издание aif.ru. Бои продолжаются на северо-востоке города и в его окрестностях.

По данным источников, противостояние сосредоточилось вокруг литейного завода советской постройки, который украинские военные приспособили под оборонительный узел с разветвлённой подземной инфраструктурой. В настоящее время штурм объекта продолжается.

Согласно поступающим сведениям, украинская сторона зафиксировала проникновение российских подразделений в город, в том числе через подземные коммуникации. По информации канала Readovka, российские бойцы вошли в центральную часть Ковшаровки — населённого пункта в окрестностях Купянска. Переброска резервов ВСУ на другие участки существенно осложнилась, а среди украинских военных, по имеющимся данным, возникла неопределённость относительно точной локализации российских позиций.

Городская застройка, где присутствуют российские силы, остаётся недоступной для украинских подразделений. Кроме того, фиксируются признаки возможного отступления украинских сил за реку Оскол. Украинские военные нарастили группировку ударных беспилотников в зоне боёв.

На фоне обострения ситуации в районе Купянска президент Украины Владимир Зеленский в 10:01 обратился к западным партнёрам с призывом сохранить санкционное давление на Россию. По его словам, подобные меры ограничивают возможности российской стороны продолжать военные действия. Зеленский также высказался в пользу принуждения Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта в случае, если она не проявит готовности к переговорам.

Российская сторона неоднократно заявляла о приоритетности политико-дипломатического пути урегулирования, однако указывала, что несоблюдение перемирий украинской стороной и отказ Киева от компромиссов не оставляют альтернативы продолжению специальной военной операции до достижения всех её заявленных целей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
