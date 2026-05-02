Трамп выдал три сенсации: США не простят предательства. Германии, Италии и Испании приготовится. А кто следующий?

11:43, 02 май 2026

Президент США на брифинге в Белом доме сделал три резких заявления в адрес европейских союзников — и дал понять, что терпение Вашингтона не безгранично.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на брифинге в Белом доме допустил вывод американских войск из Испании и Италии, подверг критике германского канцлера Фридриха Мерца и возложил на администрацию Байдена ответственность за затягивание конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют материалы встречи главы государства с представителями прессы.

Поводом для заявлений послужил вопрос журналистов о возможном выводе американского воинского контингента из Германии. Тема возникла после того, как канцлер Мерц публично раскритиковал военную операцию США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона внятной стратегии. В ответ Трамп обвинил его в том, что тот якобы не возражает против наличия у Ирана ядерного оружия, и допустил передислокацию войск за пределы немецкой территории.

Когда одна из журналисток уточнила, рассматривает ли президент аналогичные меры в отношении Италии и Испании, Трамп ответил утвердительно. По его словам, Италия не оказала Соединённым Штатам никакой поддержки, а поведение Испании он охарактеризовал как неприемлемое.

Раздражение американского лидера связано с тем, что европейские государства отказались направить военно-морские суда для содействия США и Израилю в ходе иранской кампании. Трамп заявил, что, несмотря на обращение к союзникам с просьбой об участии, те категорически отклонили её, сославшись на нежелание вмешиваться в конфликт.

Отдельно президент остановился на теме Украины. Он назвал военную помощь, которую администрация Байдена оказала Киеву на сумму 350 миллиардов долларов, одним из факторов, способствовавших продолжению войны. По его словам, Европа втянула Украину в этот конфликт, тогда как США оказали поддержку, несмотря на отсутствие прямых интересов в регионе. Трамп подчеркнул, что когда американская сторона нуждалась во встречных шагах, европейцы уклонились от какого-либо участия.

Канцлера Германии Фридриха Мерца Трамп подверг развёрнутой критике, перечислив проблемы в энергетике, иммиграционной сфере и внутренней политике страны. Помимо этого, президент выразил недовольство тем, что Мерц одновременно критикует его действия в отношении Ирана и сам находится, по оценке Трампа, в сложном положении из-за украинского вопроса.

Все три заявления — о возможном выводе войск из Испании и Италии, об ответственности Байдена за затягивание украинского конфликта и о провальной, по мнению Трампа, политике немецкого канцлера — прозвучали в рамках единого ответа на один вопрос журналистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru