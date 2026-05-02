Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Всплывшее пророчество Жириновского о мигрантах повергло в шок: Поплавская не смогла молчать и "вывалила" всё как есть

11:49, 02 май 2026

Актриса Яна Поплавская опубликовала старые кадры дебатов политика, в которых он предупреждал об угрозе со стороны мигрантов.

В открытый доступ попали архивные записи телевизионных дебатов с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в которых он высказывался о миграции. Видео распространила в своём Telegram-канале актриса и телеведущая Яна Поплавская.

На записи запечатлён фрагмент давних дебатов между Жириновским и депутатом Виктором Анпиловым. Центральной темой обсуждения стала миграционная политика. В своём выступлении политик утверждал, что приезжие из азиатских стран несут угрозу для России. По его словам, речь идёт преимущественно о молодых мужчинах до 30 лет, привыкших к жизни в условиях нестабильности. Жириновский также заявлял, что мигранты не способны органично встроиться в экономику страны — не из-за нежелания, а вследствие принципиально иного отношения к труду. Он настаивал на том, что даже введение почасовой оплаты не решит проблему по существу.

Публикуя видео, Яна Поплавская снабдила его собственным комментарием. Она выразила мнение, что Жириновский, несмотря на точность своих тогдашних оценок, не мог предвидеть всего масштаба последующих событий — в частности, массового получения мигрантами гражданства, льгот, материнского капитала и семейной ипотеки.

Вместе с тем ряд экспертов призывает к осторожности в оценке подобных материалов. Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков охарактеризовал любые политические «пророчества» как явление, не заслуживающее безусловного доверия. По его словам, с точки зрения православного вероучения, увлечение предсказаниями способно нанести серьёзный духовный вред. Тюренков подчеркнул, что верующим необходимо критически подходить к подобным высказываниям, не принимая их за откровение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Поминки по Америке". Последнее неоконченное пророчество Жириновского – дату назвать он успел

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Обманывали, обманывали и обманули сами себя»: командир «Ахмата» Алаудинов «накатил» на Минобороны России — ситуация в Курской области все показала
Россия/мир
«Обманывали, обманывали и обманули сами себя»: командир «Ахмата» Алаудинов «накатил» на Минобороны России — ситуация в Курской области все показала
Озвучено пугающее предсказание Жириновского на 2024 год
Политика в Башкирии
Озвучено пугающее предсказание Жириновского на 2024 год
СВО кончится в 2026-м: Тревожный прогноз Жириновского. На какие уступки придётся пойти России?
Россия/мир
СВО кончится в 2026-м: Тревожный прогноз Жириновского. На какие уступки придётся пойти России?
Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее
Россия/мир
Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен