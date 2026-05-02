Всплывшее пророчество Жириновского о мигрантах повергло в шок: Поплавская не смогла молчать и "вывалила" всё как есть

Актриса Яна Поплавская опубликовала старые кадры дебатов политика, в которых он предупреждал об угрозе со стороны мигрантов.

В открытый доступ попали архивные записи телевизионных дебатов с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в которых он высказывался о миграции. Видео распространила в своём Telegram-канале актриса и телеведущая Яна Поплавская.

На записи запечатлён фрагмент давних дебатов между Жириновским и депутатом Виктором Анпиловым. Центральной темой обсуждения стала миграционная политика. В своём выступлении политик утверждал, что приезжие из азиатских стран несут угрозу для России. По его словам, речь идёт преимущественно о молодых мужчинах до 30 лет, привыкших к жизни в условиях нестабильности. Жириновский также заявлял, что мигранты не способны органично встроиться в экономику страны — не из-за нежелания, а вследствие принципиально иного отношения к труду. Он настаивал на том, что даже введение почасовой оплаты не решит проблему по существу.

Публикуя видео, Яна Поплавская снабдила его собственным комментарием. Она выразила мнение, что Жириновский, несмотря на точность своих тогдашних оценок, не мог предвидеть всего масштаба последующих событий — в частности, массового получения мигрантами гражданства, льгот, материнского капитала и семейной ипотеки.

Вместе с тем ряд экспертов призывает к осторожности в оценке подобных материалов. Член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков охарактеризовал любые политические «пророчества» как явление, не заслуживающее безусловного доверия. По его словам, с точки зрения православного вероучения, увлечение предсказаниями способно нанести серьёзный духовный вред. Тюренков подчеркнул, что верующим необходимо критически подходить к подобным высказываниям, не принимая их за откровение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru