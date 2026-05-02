В Кремле всё решили. Начинаем! Неожиданный удар по Западу. Убытки на миллионы. Такого ещё не было

11:52, 02 май 2026

Московский суд признал виновными Interactive Advertising Bureau, Take-Two Interactive Software и Dynamic Technologie. Компаниям грозит блокировка, если они продолжат хранить данные российских пользователей на зарубежных серверах.

Московские суды общей юрисдикции сообщили о привлечении к ответственности трёх американских компаний за нарушение российского законодательства в сфере защиты персональных данных. Решения были вынесены в отношении Interactive Advertising Bureau, Inc., Take-Two Interactive Software, Inc. и Dynamic Technologie.

Согласно материалам дела, все три организации собирали сведения о гражданах России, однако не обеспечивали их хранение на серверах, расположенных на территории страны, как того требует действующее законодательство. Суд признал компании виновными.

По итогам разбирательств Interactive Advertising Bureau и Take-Two Interactive Software получили штрафы в размере двух миллионов рублей каждая. Dynamic Technologie обязали выплатить один миллион рублей.

Сами по себе суммы для крупных международных структур несущественны. Однако последствия систематического несоблюдения требований о локализации данных могут оказаться значительно серьёзнее. Следующей мерой воздействия в подобных случаях является блокировка на территории России.

Для Take-Two Interactive это означало бы прекращение доступа к одним из наиболее популярных в стране игровых продуктов: в портфеле издателя находятся такие серии, как Grand Theft Auto, Civilization и Max Payne, пользующиеся широким распространением среди российских пользователей.

Произошедшее вписывается в более широкий контекст противостояния России и западных стран. Ранее, в апреле, польское издание Business Insider Polska сообщало, что Россия установила контроль над рядом иностранных компаний, не покинувших страну, что позволило ей получить активы на сумму около 700 миллионов долларов. В Кремле неоднократно характеризовали заморозку российских государственных средств за рубежом как неправомерные действия. Европейский союз, в свою очередь, продолжает обсуждение новых ограничительных пакетов — по имеющимся данным, на рассмотрении находится уже 21-й по счёту.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
