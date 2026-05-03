Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Творится беспредел: Полковник Пегасов рассказал о страшных ситуациях в зоне СВО

Творится беспредел: Полковник Пегасов рассказал о страшных ситуациях в зоне СВО

11:44, 03 май 2026

Выступление полковника Валерия Пегасова в Общественной палате России наделало много шума. Он без экивоков донёс до всех собравшихся тот ужас, что творится в зоне специальной военной операции.

Полковник Валерий Пегасов выступил на заседании Общественной палаты России и сообщил о серьёзных нарушениях в зоне специальной военной операции. По его словам, происходящее там не поддаётся рациональному объяснению.

В качестве конкретного примера офицер привёл ситуацию в войсковой части 78986, где проверка проводилась на уровне полка Воздушно-космических сил. Там командир из сухопутных войск отдал приказ разминировать минные поля силами личного состава без применения специального оборудования.

«Командир заставлял разминировать минные поля личным составом, ногами. Двенадцать человек пострадало, из них пятеро погибло», — заявил Пегасов.

По его словам, он направил обращение на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. После прибытия комиссии командование полка было полностью отстранено от должностей. Таким образом, решить проблему удалось лишь благодаря вмешательству внешней структуры.

Помимо этого, полковник затронул тему нарушений при выплате денежного довольствия. Со слов Пегасова, другой офицер, объехавший ряд частей в зоне СВО, зафиксировал случаи, когда военнослужащим не выплачивалось жалованье в полном объёме.

Выступление Пегасова прозвучало на фоне резонансного дела майора Юрия Буракова, известного под позывным Седой. Его супруга Наталья долгое время не могла получить от командования полка сведений о местонахождении мужа. В ответ на её запросы звучали противоречивые объяснения. За помощью она обратилась к члену Общественной палаты Петру Лундстрему — другу майора. Впоследствии были направлены обращения на имя президента, министра обороны и руководителя Следственного комитета. После того как дело получило огласку, в полк прибыла проверка военной прокуратуры, установившая, что Бураков был убит сослуживцами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Кремле всё решили. Начинаем! Неожиданный удар по Западу. Убытки на миллионы. Такого ещё не было

Читайте также:

В Кремле всё решили. Начинаем! Неожиданный удар по Западу. Убытки на миллионы. Такого ещё не было
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Главное за ночь и утро 29 апреля: Правда о катастрофе в Туапсе, беспредел на СВО, власть врага в "двойной засаде"
Россия/мир
Главное за ночь и утро 29 апреля: Правда о катастрофе в Туапсе, беспредел на СВО, власть врага в "двойной засаде"
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших сотрудников Следственного комитета в зоне СВО
«Доставали и отстреливались»: российский военный рассказал, как детские поделки спасли жизни его товарищам
Россия/мир
«Доставали и отстреливались»: российский военный рассказал, как детские поделки спасли жизни его товарищам
В зоне спецоперации погиб сержант из Белокатайского района Башкирии Михаил Худяков
Общество в Башкирии
В зоне спецоперации погиб сержант из Белокатайского района Башкирии Михаил Худяков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен