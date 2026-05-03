Сводка с фронтов СВО 3 мая: Сорван массированный удар. Есть два сценария СВО - оба провальны. Срочное сообщение Минобороны

11:47, 03 май 2026

Минобороны России сообщило о перехвате масштабной беспилотной атаки украинских формирований в Запорожской области и официально подтвердило взятие под контроль населённого пункта Мирополье в Сумской области. Кроме того, поступают сведения об исчезновении украинских военных в приграничных районах.

Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило о срыве масштабного удара Вооружённых сил Украины в Запорожской области с применением беспилотных летательных аппаратов, а также подтвердило установление контроля над населённым пунктом Мирополье в Сумской области. Об этом стало известно по итогам последних суток боевых действий в рамках специальной военной операции.

Согласно информации ведомства, российская разведка заблаговременно определила маршруты полётов беспилотной авиации украинских формирований. Группы воздушного прикрытия группировки «Восток» организовали перехват и не допустили нанесения удара по передовым позициям и путям снабжения. В ходе операции были уничтожены разведывательные беспилотники самолётного типа «Щедрик» и «Лелека», а также тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-яга». Информацию распространило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Параллельно в ведомстве подтвердили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Миропольем в Сумской области. По данным Минобороны, противник понёс потери и был вынужден оставить занимаемые позиции. Военный обозреватель Юрий Подоляка уточнил, что боевые действия за этот населённый пункт продолжались с конца февраля по конец апреля — на протяжении двух месяцев российские военные последовательно выбивали противника из занятых укреплений. По его оценке, взятие Мирополья открывает возможности для дальнейшего продвижения вглубь Сумской области.

На купянском направлении обстановка, по данным телеграм-канала «Рыбарь», складывается не в пользу украинской стороны. Противник сохраняет часть позиций на плацдарме восточнее Купянска, однако его активность последовательно снижается. В Волчанском районе Харьковской области продолжаются столкновения в лесных массивах, в том числе в районе Охримовки.

Помимо этого, из Сумской области поступают сведения об исчезновении украинских военнослужащих. В частности, под Сумами бесследно пропала группа бойцов из 71-й отдельной аэромобильной бригады. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии для aif.ru назвал две возможные причины происходящего: нежелание командования ВСУ выплачивать посмертные компенсации, а также случаи добровольной сдачи в плен военнослужащих украинской армии в Сумской области.

На дипломатическом треке украинское издание «Страна.ua» указывает, что одним из ключевых рисков для Киева остаётся переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном. По сведениям издания, речь может идти о возможном принуждении украинской стороны к реализации так называемых анкориджских договорённостей, предусматривающих в том числе отвод ВСУ из Донбасса. Дополнительным фактором давления называется возможное снятие американских санкций с России до завершения активной фазы боевых действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru