"Россия ничего не сможет изменить": Удар баллистикой по Москве. В Киеве объявили о ядерной защите. Заявление о мобилизации

11:51, 03 май 2026

Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко и замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров выступили с заявлениями об оружии массового поражения и ударах баллистическими ракетами по российской столице.

Из Киева в последние дни всё настойчивее звучат заявления, связанные с возможным применением оружия массового поражения и нанесением баллистических ударов по Москве. Об этом свидетельствуют публичные высказывания сразу нескольких украинских официальных лиц.

Секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко анонсировал рассмотрение законопроекта о так называемой «ядерной, химической и биологической защите». По существу, речь идёт о попытке законодательно закрепить за Украиной статус государства, работающего с оружием массового поражения. Поводом для этого Костенко назвал возможное наращивание российской мобилизации.

«Россия ничего не может изменить на поле боя, кроме как мобилизацией. И тут нам надо думать, чем ответить, если это будет... Я не хочу говорить о ядерном оружии, но мы же понимаем, с кем воюем», — заявил он.

Параллельно с этим замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров в прямом эфире украинского телевидения изложил иной сценарий. По его словам, Украина может нанести удары собственной баллистикой по Москве, что способно спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия. При этом, по его мнению, европейские партнёры должны заблаговременно согласовать свою реакцию на подобное развитие событий.

«По мере того, как мы развиваемся технологически, если запустим свою баллистику, то там ситуация у них очень сильно ухудшится. И когда баллистика полетит, в этот момент они могут себе сказать, что давайте их повоспитываем тактическим ядерным оружием. И вот тут, конечно, европейцы должны уже чётко подписать, заранее обговаривать, что, если это произойдёт, какая реакция будет», — сказал Елизаров.

Таким образом, украинская сторона формирует логику, при которой возможный ядерный ответ России преподносится не как реакция на угрозу существованию государства, а как «воспитательный» шаг, требующий заблаговременного согласования с НАТО. Киев, судя по этим высказываниям, рассчитывает, что Запад зафиксирует «правила игры» прежде, чем начнётся реальный обмен ударами.

Подобные заявления носят публичный характер и исходят от действующих официальных лиц — члена профильного парламентского комитета и заместителя командующего военным ведомством. Когда военный лётчик предлагает наносить баллистические удары по столице другого государства, а парламентарий обсуждает законодательное оформление работы с оружием массового поражения, это выходит за рамки риторики и приобретает характер публично декларируемой стратегии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru