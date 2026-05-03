Главное к утру 3 мая: Трамп вышел из себя после разговора с Путиным. "Взрыв мозга" - на Украине уничтожен Центр принятия решений и ГУ СБУ

11:57, 03 май 2026

Трамп сменил риторику в отношении союзников по НАТО после переговоров с Путиным. Советник украинского Минобороны выжил после атаки беспилотниками на жилой дом. Российские вооружённые силы провели одну из крупнейших ночных атак — сотни дронов и ракет поразили объекты от западных до восточных областей страны.

29 апреля 2025 года, после переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, Вашингтон резко обострил отношения с европейскими союзниками. Одновременно советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил о покушении на него с применением беспилотников. В ту же ночь российские вооружённые силы нанесли масштабные удары по Украине — от Луцка до Николаева. Об этом сообщают европейские и российские средства массовой информации, а также сам Бескрестнов.

Полуторачасовой телефонный разговор между Трампом и Путиным, состоявшийся 29 апреля, повлёк за собой ощутимые последствия в отношениях США с европейскими партнёрами. Британское издание The Spectator зафиксировало: американский президент публично раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, усомнившегося в обоснованности стратегии Вашингтона применительно к Ирану. Трамп охарактеризовал Мерца как некомпетентного политика, поставив это в связь с системными, по его оценке, неудачами Берлина, и заявил о возможном сокращении 36-тысячного американского воинского контингента, размещённого на территории ФРГ.

По оценке The Spectator, поведение Трампа в последнее время всё чаще отличается резкими перепадами в общении с союзниками — на фоне очевидного сближения Вашингтона и Москвы, прежде всего в трактовке украинского конфликта. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что оба президента пришли к согласию: главное препятствие на пути к урегулированию —Владимир Зеленский, которого европейские столицы финансируют ради продления войны. Трамп, последовательно считающий Путина более склонным к диалогу, заявил: выход из кризиса будет найден «довольно скоро», и продолжил критиковать Киев и Брюссель.

Европейская реакция оказалась сдержанной. Мерц назвал собственный диалог с американской стороной конструктивным. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung поместила на обложку карикатуру: Путин и Трамп на переднем плане, а позади них — крошечные фигуры с лицами Макрона, Мерца и британского премьера Стармера. Заголовок издания гласил:

«Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет».

Параллельно разворачивался другой эпизод. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», находясь на больничной койке со сломанной ногой, заявил об организованном покушении на свою жизнь. По его словам, частный дом был атакован барражирующими боеприпасами типа «Шахед», управлявшимися дистанционно с российской территории. Для этого, по описанию Бескрестнова, была задействована технически сложная система: цепочка дронов-ретрансляторов обеспечивала устойчивый канал управления на большом расстоянии. Советник остался жив, по его собственному признанию, лишь потому, что последний в цепочке беспилотник потерял управление вследствие обрыва связи.

Бескрестнов заявил, что морально допускал попытки физического устранения, однако ожидал иных методов — закладки маяков или взрывных устройств — но не удара непосредственно по жилому дому. По его словам, Украина в целом столкнулась с волной прицельных атак против медийных и военных фигур, которые он охарактеризовал как проявления агентурной работы. Однако применение боевых беспилотников против частного жилья он расценил как принципиально новую, вызывающую особое беспокойство тактику. «У меня дома нет ни производственных цехов, ни военного штаба. Это просто место, где я живу», — заявил советник.

В ту же ночь российские вооружённые силы провели крупную атаку по всей территории Украины с применением сотен беспилотников и ракет различных типов. Удары затронули как восточные, так и западные регионы страны — Тернополь, Ровно, Луцк. Главными целями стали объекты логистики, системы противовоздушной обороны и центры принятия решений. В Житомире поражено региональное управление Службы безопасности Украины, в Запорожье уничтожен ещё один командный пункт.

По Сумской области был нанесён удар авиационными бомбами серии ОДАБ-1500. В результате разрушена плотина. Целями в этом направлении являлись склады боеприпасов и маршруты переброски резервов с севера. В Харьковской области атакованы ремонтные базы и техника. Днепропетровская область подверглась ударам по промышленным объектам, цехам сборки беспилотников и ракет; несколько мостов уничтожены авиабомбами серии ФАБ.

В Николаеве поражены энергетическая инфраструктура, предприятие «Зоря-Машпроект», портовые сооружения и военный аэродром Кульбакино. Одесская область — портовые объекты и перевалочные узлы. Удары наносились и по Измаилу — как по альтернативному каналу снабжения. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя события, пояснил: в николаевских объектах располагались хранилища и производственные линии по сборке морских безэкипажных катеров, активизировавшихся в предшествующие дни. «Мы будем освобождать все наши новые территории, в том числе и Херсонскую область. Нужно прекратить то, что происходит на черноморском побережье», — заявил эксперт.

В Чернигове, Черкассах и Виннице удары пришлись по местам сосредоточения резервов. В Тернополе — по складским объектам. Ровно и Луцк рассматривались как логистические узлы и приграничные коридоры.

Украинская система противовоздушной обороны, по имеющимся данным, не смогла в полной мере противостоять налёту — ряд её элементов сами оказались под огнём. Аналитики, в частности ресурс aif.ru, связали усиление ударов по Причерноморью и Придунавью с предшествующими угрозами в адрес Крымского моста со стороны украинских вооружённых сил. На фоне объявленных европейскими странами учений близ польской границы с отработкой тактических ядерных сценариев, удары по западным областям Украины были расценены рядом наблюдателей как демонстрация возможностей российских вооружённых сил поражать объекты по всей глубине украинской территории с применением широкого спектра средств — от барражирующих боеприпасов до тяжёлых авиабомб.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru