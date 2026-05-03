ГУР ищет "дыры" в ПВО. Нас ждёт тяжелейшая неделя. Враг атаковал Москву всю ночь. И это прелюдия к 9 мая. Раскрыто, что реально задумал Киев

12:01, 03 май 2026

В ночь на 2 мая ВСУ атаковали сразу несколько регионов России — от Пскова до Крыма. Военные аналитики расценивают произошедшее как подготовку к массированному удару накануне Дня Победы.

С вечера 1 мая по утро 2 мая российская система противовоздушной обороны отразила крупную атаку беспилотников. По данным Министерства обороны России, в период с 20:00 1 мая до 08:00 2 мая средства ПВО уничтожили 215 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. В период с 08:00 до 14:00 было перехвачено ещё 123 дрона.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 10:40 на подлёте к столице уничтожено 7 беспилотников, впоследствии — ещё два. Атаки шли волнами начиная с 02:00 и продолжались в течение дня. Одновременно дроны фиксировались над Тульской, Ленинградской и Ростовской областями.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, анализируя характер ударов, указал на их разведывательную природу. По его оценке, противник последовательно проверяет эшелоны ПВО, выявляет уязвимые участки в системе защиты и отслеживает реакцию расчётов. Схема, по словам корреспондента, типична: сначала разведка с помощью серийных беспилотников, затем — попытка прорыва в стратегически важный момент. До 9 мая остаётся семь дней.

Ряд военных аналитиков также пришли к выводу, что нынешняя активность украинской стороны свидетельствует о накоплении ресурсов для более крупного удара. В качестве прецедента приводится март текущего года: с 14 по 16 марта ПВО перехватила 289 беспилотников — той серии атак также предшествовала поэтапная «раскачка».

День Победы традиционно является датой с высокой политической значимостью. Любые инциденты в этот период способны приобрести выраженный информационный резонанс. По оценке аналитиков, цель подобных ударов — не столько причинение физического ущерба, сколько создание публичной картинки. В ближайшие дни ПВО на московском направлении будет функционировать в режиме повышенной готовности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru