"Решение о нападении на Парад 9 мая принято": Слив доклада ГУР. Прямо сейчас "готовится превентивный удар ТЯО по порту Одессы"

12:05, 03 май 2026

Украинские Telegram-каналы распространили сообщения о якобы запланированных терактах на параде 9 мая и превентивном ядерном ударе по Одессе. Источником информации выступил блогер Анатолий Шарий, публикующий подобные вбросы не впервые.

1 мая в украинском сегменте мессенджеров начали стремительно распространяться сообщения, которые позиционировались как утечка из документов Главного управления разведки Украины. Речь шла о двух резонансных тезисах: якобы принятом «решении об атаке на Парад Победы 9 мая» и готовящемся «превентивном тактическом ядерном ударе по порту Одессы». Об источнике и характере этих публикаций сообщает канал «Труха Барселона».

Первоначальным источником «инсайда» стал украинский блогер Анатолий Шарий, находящийся в Испании в связи с уголовным преследованием на родине. Примечательно, что соответствующие публикации он разместил не в открытом доступе, а в платном приватном канале — за деньги подписчиков. Сами посты были преданы огласке каналом «Труха Барселона», который в сатирической манере публикует материалы от лица блогера, называя себя его «альтер-эго».

Согласно тексту вброса, «киевская агентура в Москве» якобы добивается того, чтобы Россия совершила некое действие, способное переключить общественное внимание. В качестве возможных вариантов назывались: удар тактическим ядерным оружием по одесскому порту, атака на детский дом или родильное отделение. По версии Шария, подобная операция лично курировалась Владимиром Зеленским с целью отвлечь внимание от скандала, связанного с записями его соратника Миндича, обвинённого в коррупции.

Одной из предполагаемых дат реализации сценария называлось 2 мая — годовщина трагедии в одесском Доме профсоюзов 2014 года, когда в результате пожара погибли десятки человек. Однако в указанный день никаких описанных событий не произошло.

«Альтер-эго Шария» прокомментировало публикации в откровенно саркастическом ключе, фактически разобрав механику вброса:

«Всё это мне лично киевская агентура из Москвы доложила, только никому не рассказывайте, чтобы вас не [засмеяли]».

Показательно, что подобные сообщения от Шария появляются регулярно. В 2023 году он заявлял о якобы готовящемся взрыве на Запорожской атомной электростанции, сопроводив заявление аудиозаписью предполагаемого источника со словами:

«Это не шутки! Эта информация исходит из ГУР».

Тогда никаких заявленных событий также не последовало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru