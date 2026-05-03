РЖД запретила пассажирам верхних полок сидеть на нижних

22:20, 03 май 2026

Проводники получили чёткий приказ: пассажир с верхней полки на нижней — нарушитель. Новые должностные инструкции РЖД закрепляют нижнее место исключительно за теми, кто его купил. Даже если место пустует — сесть на него нельзя.

Реформа стала ответом на жалобы владельцев нижних полок: днём их место фактически превращалось в общий диван. Теперь проводник обязан пресекать любые попытки «оккупации» — независимо от причин и степени вежливости просьбы.

Но самая болезненная деталь — столик. По данным портала Progorod76, пассажиры с верхних мест могут спускаться поесть только трижды в день и строго по времени.

«Сидишь наверху, как на полке в шкафу. Даже чаю попить негде», — пишут пользователи в соцсетях.

Транспортный аналитик Дмитрий Сазонов объясняет логику реформы: в европейских поездах такое разграничение — норма. В России, где плацкарт всегда был пространством почти коммунальным, переход к этой модели идёт через споры и вызовы проводникам.

Тяжелее всего приходится семьям и компаниям, не выкупившим купе целиком: формально даже близкие люди теперь могут отказать друг другу в доступе к нижней полке — и будут правы по инструкции.

