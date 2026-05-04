Сводка с фронтов СВО 4 мая: Штурмовики показали, как наступать. Оборона под Сумами рушится
14:28, 04 май 2026
Беспилотник ударил по элитной высотке на Мосфильмовской улице в Москве, сумский фронт трещит по швам, а русские штурмовики действуют с хирургической точностью — военные обозреватели фиксируют то, что не попадает в официальные отчёты.
Майские ночи в России не обещают тишины. Украинская сторона задействует свыше трёхсот беспилотников за одну ночь. Москва снова в зоне досягаемости. Сумская область рискует обвалом фронта. А в Донбассе российские войска одновременно давят сразу на нескольких направлениях.
Беспилотник добрался до Мосфильмовской
В ночь на 4 мая один украинский беспилотник преодолел рубежи противовоздушной обороны и достиг столицы. Аппарат врезался в многоэтажное жилое здание на Мосфильмовской улице — район относится к числу престижных. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет, однако на 36-м этаже выбиты окна, а фасад здания получил повреждения.
В Подмосковье ситуация за эти ночи оказалась напряжённее: беспилотники там перехватывают регулярно, и без пострадавших обходится не всегда.
Российская сторона ночью также наносила удары — по заявленным военным объектам. Беспилотники-камикадзе работали по Чернигову и объектам в Сумской и Николаевской областях. Накануне четыре ракеты «Искандер» поразили общежитие в Днепропетровске, где находился личный состав украинских вооружённых сил, после чего по объекту отработали ударные беспилотники типа «Герань». Киев официально сообщил об одном погибшем и одиннадцати раненых. Вместе с тем в сеть попали снимки повреждённого здания. Данные подполья и характер разрушений, по оценке наблюдателей, указывают на существенно большее число жертв — возможно, счёт идёт на десятки.
Сумская область: фронт под давлением
С середины апреля украинские военные блогеры начали выражать обеспокоенность ситуацией в Сумской области. Российское наступление, набравшее силу после завершения боёв в Курской области, к настоящему времени достигло значительной интенсивности. Переброшенные на это направление резервы украинского командования оказались исчерпаны. Украинские бригады, по имеющимся данным, несут потери и отходят по всем направлениям.
Бои ведутся у Тёткино, Кондратовки, у Краснополья, от Новодмитровки. На ряде участков российские подразделения продвигаются до 400 метров в сутки.
Военный обозреватель Юрий Подоляка фиксирует, что на сумском направлении российская армия делает ставку не на численное превосходство, а на выверенную тактику. Он обращает внимание на многочисленные видеозаписи успешных атак, которые появляются из этого района.
По его мнению, действия группировки войск «Север» на сумском направлении могут служить ориентиром для других командиров. Кроме того, обозреватель указывает на стратегию приоритетного уничтожения живой силы противника: по его оценке, это ведёт к росту числа дезертиров среди мобилизованных украинских военнослужащих, что в перспективе создаёт кумулятивный негативный эффект для обороноспособности противника.
Лесные массивы как поле боя
Наступление сезона зелени меняет тактику с обеих сторон. Распустившаяся листва и трава скрывают перемещения пехотных групп от дронов-наблюдателей, однако то же самое справедливо и для противника. Вдоль северного участка фронта значительная часть боёв сейчас разворачивается именно в лесных массивах.
Военные корреспонденты «Два майора» сообщают, что на харьковском направлении в районе посёлка Ветеринарное российские штурмовые группы продолжают зачистку прилегающих лесов. Подразделения группировки «Север» ведут стрелковые бои в лесных массивах Волчанского района, а также вблизи Чайковки — три группы противника, предпринявшие контратаки, уничтожены. Активные действия также идут в лесных массивах на северо-западе Купянского района.
Город Купянск и его окрестности — в частности, район Ковшаровки — остаются активной зоной столкновений.
На красно-лиманском направлении российские силы пытаются охватить город с флангов. Штурмовые подразделения направлены через лесные массивы к Щурово с целью обхода Красного Лимана с запада. Севернее поступают сведения о боях в населённом пункте Пришиб. Украинская сторона не прекращает контратаковать. Военный корреспондент Евгений Лисицын уточняет: контратака в Масляковке отбита, давление продолжается у Боровой и Шийковки.
Донбасс: три направления под давлением
В Донбассе российские войска наступают одновременно на нескольких участках: от Северска, через Константиновку и севернее Покровска — на добропольском выступе.
На славянском направлении бои идут на подступах к Рай-Александровке. По данным «Двух майоров», населённый пункт подвергается ударам тяжёлых авиабомб, российские подразделения зачистили Каленки и ведут штурм Кривой Луки. Населённый пункт охватывается с флангов, основные сёла и высоты в районе уже заняты. Наблюдатели не исключают, что в случае дальнейшего развития событий украинские силы могут быть вынуждены отступать вплоть до Славянска и Краматорска.
В Константиновке бои переместились на северо-запад города. Маршрут отхода украинского гарнизона в направлении Дружковки, по имеющимся данным, фактически перекрыт. Российские подразделения также наносят удары по логистическим маршрутам, связывающим Дружковку с Константиновкой.
На юге добропольского направления российские силы развивают наступление из Гришино и Новоалександровки в направлении Мирного и Васильевки.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:"Решение о нападении на Парад 9 мая принято": Слив доклада ГУР. Прямо сейчас "готовится превентивный удар ТЯО по порту Одессы"