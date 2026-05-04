14:28, 04 май 2026

Беспилотник ударил по элитной высотке на Мосфильмовской улице в Москве, сумский фронт трещит по швам, а русские штурмовики действуют с хирургической точностью — военные обозреватели фиксируют то, что не попадает в официальные отчёты.

Майские ночи в России не обещают тишины. Украинская сторона задействует свыше трёхсот беспилотников за одну ночь. Москва снова в зоне досягаемости. Сумская область рискует обвалом фронта. А в Донбассе российские войска одновременно давят сразу на нескольких направлениях.

Беспилотник добрался до Мосфильмовской

В ночь на 4 мая один украинский беспилотник преодолел рубежи противовоздушной обороны и достиг столицы. Аппарат врезался в многоэтажное жилое здание на Мосфильмовской улице — район относится к числу престижных. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет, однако на 36-м этаже выбиты окна, а фасад здания получил повреждения.

В Подмосковье ситуация за эти ночи оказалась напряжённее: беспилотники там перехватывают регулярно, и без пострадавших обходится не всегда.

Российская сторона ночью также наносила удары — по заявленным военным объектам. Беспилотники-камикадзе работали по Чернигову и объектам в Сумской и Николаевской областях. Накануне четыре ракеты «Искандер» поразили общежитие в Днепропетровске, где находился личный состав украинских вооружённых сил, после чего по объекту отработали ударные беспилотники типа «Герань». Киев официально сообщил об одном погибшем и одиннадцати раненых. Вместе с тем в сеть попали снимки повреждённого здания. Данные подполья и характер разрушений, по оценке наблюдателей, указывают на существенно большее число жертв — возможно, счёт идёт на десятки.

Сумская область: фронт под давлением

С середины апреля украинские военные блогеры начали выражать обеспокоенность ситуацией в Сумской области. Российское наступление, набравшее силу после завершения боёв в Курской области, к настоящему времени достигло значительной интенсивности. Переброшенные на это направление резервы украинского командования оказались исчерпаны. Украинские бригады, по имеющимся данным, несут потери и отходят по всем направлениям.

Бои ведутся у Тёткино, Кондратовки, у Краснополья, от Новодмитровки. На ряде участков российские подразделения продвигаются до 400 метров в сутки.

Военный обозреватель Юрий Подоляка фиксирует, что на сумском направлении российская армия делает ставку не на численное превосходство, а на выверенную тактику. Он обращает внимание на многочисленные видеозаписи успешных атак, которые появляются из этого района.

«Мы видим, что стало причиной успеха. Точечные и выверенные удары по личному составу противника. Именно так ведётся планомерная работа в наступлении, которая по итогу приводит к результату. Причём обратите внимание: у противника таких видео отсюда нет. А это говорит о том, что победа здесь получена не за счёт массовых штурмов, а умением. И конкретно на этом участке потери у противника выше, хотя он и находится в обороне», — приводит оценку Подоляка.

По его мнению, действия группировки войск «Север» на сумском направлении могут служить ориентиром для других командиров. Кроме того, обозреватель указывает на стратегию приоритетного уничтожения живой силы противника: по его оценке, это ведёт к росту числа дезертиров среди мобилизованных украинских военнослужащих, что в перспективе создаёт кумулятивный негативный эффект для обороноспособности противника.

Лесные массивы как поле боя

Наступление сезона зелени меняет тактику с обеих сторон. Распустившаяся листва и трава скрывают перемещения пехотных групп от дронов-наблюдателей, однако то же самое справедливо и для противника. Вдоль северного участка фронта значительная часть боёв сейчас разворачивается именно в лесных массивах.

Военные корреспонденты «Два майора» сообщают, что на харьковском направлении в районе посёлка Ветеринарное российские штурмовые группы продолжают зачистку прилегающих лесов. Подразделения группировки «Север» ведут стрелковые бои в лесных массивах Волчанского района, а также вблизи Чайковки — три группы противника, предпринявшие контратаки, уничтожены. Активные действия также идут в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

Город Купянск и его окрестности — в частности, район Ковшаровки — остаются активной зоной столкновений.

На красно-лиманском направлении российские силы пытаются охватить город с флангов. Штурмовые подразделения направлены через лесные массивы к Щурово с целью обхода Красного Лимана с запада. Севернее поступают сведения о боях в населённом пункте Пришиб. Украинская сторона не прекращает контратаковать. Военный корреспондент Евгений Лисицын уточняет: контратака в Масляковке отбита, давление продолжается у Боровой и Шийковки.

Донбасс: три направления под давлением

В Донбассе российские войска наступают одновременно на нескольких участках: от Северска, через Константиновку и севернее Покровска — на добропольском выступе.

На славянском направлении бои идут на подступах к Рай-Александровке. По данным «Двух майоров», населённый пункт подвергается ударам тяжёлых авиабомб, российские подразделения зачистили Каленки и ведут штурм Кривой Луки. Населённый пункт охватывается с флангов, основные сёла и высоты в районе уже заняты. Наблюдатели не исключают, что в случае дальнейшего развития событий украинские силы могут быть вынуждены отступать вплоть до Славянска и Краматорска.

В Константиновке бои переместились на северо-запад города. Маршрут отхода украинского гарнизона в направлении Дружковки, по имеющимся данным, фактически перекрыт. Российские подразделения также наносят удары по логистическим маршрутам, связывающим Дружковку с Константиновкой.

На юге добропольского направления российские силы развивают наступление из Гришино и Новоалександровки в направлении Мирного и Васильевки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru