"Мобилизовать миллионы русских и в окопы": ВСУ атакуют по всей ЛБС. Военкор о словах Путина - сотни тысяч бойцов устали. "Воюем на пределе"

Военные корреспонденты, блогеры и бывший начальник Генерального штаба ВС России вступили в публичную дискуссию о том, использует ли Россия все доступные ресурсы в ходе специальной военной операции. Мнения участников обсуждения кардинально разошлись.

В конце апреля — начале мая 2026 года в российском медиапространстве развернулась широкая дискуссия о том, в полную ли силу Россия ведёт специальную военную операцию и какие ресурсы ещё не задействованы. Поводом для обсуждения послужили высказывания военных корреспондентов, действующих бойцов, военных обозревателей и бывшего главы Генерального штаба ВС России. Дискуссия охватила социальные сети и телеграм-каналы, собрав полярные точки зрения.

Военный корреспондент RT Александр Харченко 20 апреля выступил с жёсткой оценкой ситуации, заявив, что Россия в целом не справляется с вызовами, которые ставит перед ней конфликт. По его словам, четыре года значительная часть общества существовала в состоянии отстранённости от происходящего на фронте. Харченко указал, что после отражения контрнаступления украинских сил в 2023 году в обществе сформировалось ошибочное убеждение в неизбежности победы без дополнительных усилий. Между тем противник, по оценке военкора, последовательно наращивает применение беспилотных технологий, стремясь перевести боевые действия в плоскость войны роботов — ситуации, при которой живой человек вынужден противостоять воздушной машине.

Харченко также обозначил то, что считает опасной тенденцией: большинство граждан сосредоточены на повседневных заботах, не воспринимая конфликт как экзистенциальную задачу государства. Военкор предупредил, что параллельно ведущиеся переговорные сигналы и нарастание издержек на ведение боевых действий представляют собой управляемую эскалацию, которая, по его мнению, ведёт страну по опасному пути. Выход из этой ситуации Харченко видит в переходе к тотальной мобилизации всех доступных ресурсов. По его словам, уровень жизни при таком сценарии снизится, однако это позволит сохранить само существование страны.

Позиция военкора вызвала неоднозначную реакцию. Боец СВО, мобилизованный в 2022 году и ведущий телеграм-канал «Vault 8», заявил, что в целом разделяет обеспокоенность, однако усмотрел в речи Харченко завуалированное возложение вины за происходящее на рядовых граждан. Военнослужащий подчеркнул, что обычные люди лишены инструментов влияния на ключевые военные решения: они не могут самостоятельно ликвидировать политическое руководство Украины, обеспечить уничтожение переправ через Днепр или повлиять на сроки подготовки пехоты. По мнению бойца, именно военное и политическое руководство несёт ответственность за принятие необходимых решений, а не рядовые граждане. «Ключевые проблемы, из-за которых мы находимся там, где находимся, вовсе не в мобилизации обычных людей. Верхам нужно просто выполнять свою работу», — написал он.

Спустя восемь дней, 28 апреля, военный корреспондент Анатолий Радов занял принципиально иную позицию. Ссылаясь на личные беседы с бойцами непосредственно на линии боевого соприкосновения, он заявил, что российская армия уже действует на пределе нынешних возможностей. Радов перечислил конкретные инструменты, которые теоретически могли бы изменить ситуацию, но пока не применялись: мобилизация порядка одного миллиона человек либо применение ядерного оружия. По его словам, все остальные доступные ресурсы уже задействованы в полном объёме, а разговоры о сдержанности или договорённостях лишены оснований.

С этой оценкой не согласился военный обозреватель Михаил Дегтярёв, автор канала «Генеральный Штаб». Он предложил иной критерий для понятия «воевать в полную силу». По словам Дегтярёва, подлинным примером предельного напряжения сил является Великая Отечественная война, когда женщины и дети становились к заводским станкам, а все мужчины, способные держать оружие, уходили на фронт и вся экономика страны подчинялась единственной задаче. Именно это, по его убеждению, и есть настоящий предел возможностей — состояние, за которым дальнейшее наращивание усилий становится физически невозможным. Нынешнее положение дел, считает Дегтярёв, до этой черты не достигает. В качестве альтернативного сценария «предельных возможностей» он упомянул и применение ядерного оружия, оговорившись, что это уже иной смысл данного понятия.

В первые дни мая к дискуссии подключился бывший начальник Генерального штаба ВС России Юрий Балуевский. Выступая перед аудиторией, в которой находились кадровые офицеры, генерал поставил вопрос о том, когда Россия начнёт воевать по-настоящему. По свидетельству политического консультанта Игоря Димитриева, присутствовавшие офицеры встали и поддержали генерала аплодисментами.

Вместе с тем Димитриев пояснил, что именно стоит за этой формулировкой в традиционном понимании российской военной школы. По его словам, «воевать по-настоящему» в данной системе координат означает мобилизацию нескольких миллионов человек с последующим наступлением волнами и применением жёстких мер к тем, кто уклоняется от выполнения боевых задач. Консультант указал, что Балуевскому 79 лет, свои взгляды он формировал в иную эпоху: в 2000-е годы он занимал пост начальника Генштаба, критиковал военную реформу Сердюкова и публично выступал за право России на превентивный ядерный удар как инструмент защиты территориальной целостности. При этом Димитриев отметил, что в прошлом году Балуевский совместно с исследователем Пуховым опубликовал статью, в которой признал революционную роль беспилотных технологий и изменение характера современного боя.

Логику сторонников наращивания группировки Димитриев изложил отдельно. По его словам, она сводится к следующему: если для взятия конкретного населённого пункта необходимо усилить позиции, то нужно направить больше личного состава и сформировать дополнительные штурмовые подразделения. Противник при таком сценарии не сможет остановить все наступающие волны одновременно — беспилотники исчерпают ресурс, а подходящие резервы в итоге прорвут оборону. Однако эксперт тут же обозначил ограничения этой логики: создание масштабных новых формирований — это не просто набор людей. Это колоссальный объём организационной работы, включающей вооружение, транспортную инфраструктуру, размещение, подготовку офицерского корпуса и учебную базу.

Ключевым вопросом в любом сценарии мобилизации, по оценке консультанта, остаётся материально-техническое обеспечение. Увеличение численности личного состава в окопах без должной подготовки и снабжения не приближает победу, а лишь создаёт удобную мишень. Украинская сторона, по мнению эксперта, также учитывает возможность подобного развития событий и тестирует вооружения для ударов на оперативную глубину.

Кроме того, Димитриев указал на стратегическое измерение проблемы. Тактика постепенного истощения Украины, по его оценке, не принесла ожидаемых результатов: европейские государства взяли на себя финансирование украинских вооружённых сил, а в перспективе нескольких лет возможно возобновление американской поддержки. В этой логике максимальное сосредоточение ресурсов необходимо именно сейчас, поскольку впоследствии условия будут менее благоприятными. Именно этот тезис, по словам консультанта, продвигают как офицеры на публичных площадках, так и авторы военных телеграм-каналов — формируя общественный запрос на принятие непростых решений.

При этом политическое руководство страны, по наблюдению Димитриева, к таким решениям пока не готово. В качестве причины он называет обилие исторических параллелей, которые неизбежно возникают при обсуждении подобных шагов. По его оценке, внутри политической элиты уже сейчас прослеживается скрытое противоречие по данному вопросу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru