На 5-й год СВО это случилось. Сложно поверить: Сладков и сам удивлён

14:37, 04 май 2026

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники таможенных органов получают право противодействовать беспилотным летательным аппаратам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал произошедшее, отметив, что событие случилось лишь на пятом году специальной военной операции.

Согласно закону, таможенники вправе пресекать работу беспилотников в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства. Документ разрешает подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления, воздействовать на пульты, а также повреждать и уничтожать сами аппараты. Положения распространяются на воздушные, подводные и надводные беспилотники, а также на беспилотные транспортные средства.

Сладков в своём телеграм-канале написал, что таможне теперь разрешено сбивать, топить и останавливать аппараты, пересекающие границу из-за рубежа. Журналист также обратил внимание на финансовую сторону вопроса: по его словам, любые действия требуют бюджетного обеспечения, а нецелевое расходование средств влечёт уголовную ответственность.

На этом фоне российские силы противовоздушной обороны накануне перехватили и уничтожили 334 вражеских беспилотника над несколькими регионами страны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, над Крымом, а также над Московским регионом.

Ряд наблюдателей поспешил назвать этот налёт рекордным, однако эта атака не стала абсолютным максимумом. Рекорд был зафиксирован 11 марта 2025 года, когда за одну ночь было уничтожено 337 беспилотников противника. Та атака повлекла за собой серьёзные последствия: в Подмосковье погибли и пострадали люди, были зафиксированы разрушения и пожары.

Характер атак при этом последовательно меняется: если прежде ночные налёты исчислялись десятками дронов, то теперь их число достигает сотен за одну ночь. Силы ПВО работают в условиях стабильно высокой нагрузки, отражая массированные удары, которые превратились в регулярный инструмент давления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru