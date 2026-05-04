"Как Кремль мог допустить?": Началось в 22:31. Самоубийственный удар по Москве. Тяжелейшие 5 дней для ПВО. Тайну "ужасающих ударов" раскрыли

14:41, 04 май 2026

В ночь на 3 мая российская система противовоздушной обороны отразила одну из крупнейших за год атак украинских беспилотников. Зафиксированы жертвы и пострадавшие в нескольких регионах страны. Военные аналитики расценивают происходящее как зондирование маршрутов в преддверии 9 мая.

В ночь на 3 мая российская система противовоздушной обороны перехватила 334 беспилотника Вооружённых сил Украины — это второй по масштабу показатель более чем за год. Предыдущий сопоставимый результат был зафиксирован в марте 2025 года, когда ПВО уничтожило 337 аппаратов. Всего за прошедшие сутки, согласно официальным данным ведомства, было нейтрализовано 740 беспилотников, четыре управляемые авиабомбы и один снаряд реактивной системы залпового огня. В ряде регионов страны зафиксированы жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Подмосковье, Смоленск, Запорожье: хроника потерь

В деревне Чернево Волоколамского округа Московской области погиб мужчина 1948 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Обстоятельства гибели связаны с последствиями ночной атаки.

В Смоленской области обломки одного из перехваченных беспилотников упали на жилой многоквартирный дом. По информации губернатора Василия Анохина, пострадали трое — двое взрослых и ребёнок. Один из взрослых мужчин был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

На Запорожье в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника погиб 15-летний подросток, находившийся рядом со своим домом в Каменке-Днепровской. Юноша 2010 года рождения скончался от ранений на месте. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Над Ленинградской областью было уничтожено 60 дронов. Одной из ключевых целей атаки стал морской торговый порт Приморск — в ходе отражения налёта там возникло возгорание. Информацию подтвердил губернатор Александр Дрозденко. В Брянской области за ночь ПВО и мобильные бригады огневой поддержки уничтожили 143 беспилотника. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в регионе нет.

Разведка боем накануне 9 мая

Военные корреспонденты и аналитики обращают внимание на характер происходящего. По оценке военкора Владимира Романова, противник планомерно проверяет маршруты пролёта и выявляет уязвимые участки в системе ПВО именно в преддверии Дня Победы. Схожую позицию ранее изложил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц: по его словам, Киев последовательно зондирует эшелоны противовоздушной обороны Москвы. Удары фиксировались волнами с двух часов ночи, параллельно беспилотники отмечались над Тульской, Ленинградской и Ростовской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении около десяти дронов на подступах к столице.

Применяемая тактика, по оценке аналитиков, известна: сначала серийными аппаратами отрабатывается разведка, после чего предпринимается попытка прорыва в значимую дату. Схожая схема наблюдалась в марте этого года, когда с 14 по 16 числа ПВО последовательно перехватывало беспилотники — и это предшествовало массированной атаке.

Владимир Зеленский формально отверг предложение о перемирии на период праздника, заявив, что никаких официальных инициатив не получал. При этом ранее он допускал возможность согласия на более продолжительное прекращение огня.

Дроны из-за рубежа и информационный фон

Примечательным эпизодом в ходе ночной атаки на Ленинградскую область стало падение украинского беспилотника-камикадзе на территории одного из городов Эстонии. Этот факт, по мнению ряда наблюдателей, косвенно указывает на возможность пуска или пролёта через территорию прибалтийских государств.

Параллельно в медиапространстве фиксируется активность ресурсов, действующих в интересах противника: ряд каналов, имитирующих российскую военную повестку, тиражировал тезисы об «ужасающих ударах» и масштабировании производства украинских дронов, намеренно обходя стороной информацию о том, что значительная часть этих производств вынесена за пределы Украины.

Отдельно продолжается информационная кампания блогеров, раскручивающих версии о возможных провокациях в день Парада Победы. В частности, блогер Анатолий Шарий утверждал, что Зеленский якобы санкционировал атаку с целью вынудить российскую сторону нанести ответный удар тактическим ядерным оружием по Одессе — для создания международного скандала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru