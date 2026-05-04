"Что же это за зверь такой?" На Западе в шоке от русской ракеты: "Мультик" оказался реальностью

14:46, 04 май 2026

Российская авиационная ракета С-71К, неофициально именуемая «Ковёр», привлекла широкое внимание европейских СМИ и украинских наблюдателей после подробного разбора в итальянском издании Il Giornale. Западные эксперты зафиксировали: речь идёт не о пропаганде, а о реально применяемом образце вооружения класса «воздух — земля».

В начале мая 2025 года итальянское издание Il Giornale опубликовало развёрнутый анализ российской авиационной ракеты С-71К. Материал вызвал заметный резонанс в европейских медиа и на Украине. Западные аналитики констатируют: система, которую ещё год назад украинская разведка склонна была характеризовать как информационное преувеличение, перешла из категории предположений в категорию задокументированных и применяемых образцов вооружения.

Первые сведения о разработке этой ракеты появились в открытых источниках ещё в 2024 году. Тогда украинская разведка восприняла эти данные скептически, квалифицировав их как информационное преувеличение. Однако итальянское издание Il Giornale опубликовало детальный разбор системы, после чего тема получила широкое распространение в европейских СМИ. По итогам этой публикации ряд западных наблюдателей пересмотрел прежние оценки.

Характеристики и конструктивные особенности

Согласно данным, приведённым в публикации Il Giornale и воспроизведённым другими западными источниками, С-71К относится к категории сравнительно доступных по стоимости ракет, ориентированных на массовое производство. Дальность полёта системы оценивается приблизительно в 300 километров.

С технической точки зрения конструкция включает ряд элементов, направленных на снижение заметности для средств радиолокационного обнаружения: специфическую форму корпуса, применение композитных материалов, складывающиеся крылья и современную аэродинамическую схему. По оценкам аналитиков, совокупность этих решений повышает вероятность преодоления систем противовоздушной обороны.

Боеголовка ракеты создана с опорой на переработанные технические решения советского периода. Система наведения сочетает инерциальную навигацию с возможной спутниковой коррекцией. Западные эксперты также указывают на то, что часть электронных компонентов может иметь зарубежное происхождение, что свидетельствует о международном характере производственных цепочек.

Носители и потенциальные модификации

Изначально С-71К предположительно разрабатывалась для применения с истребителем пятого поколения Су-57. Вместе с тем конструкция системы допускает адаптацию под другие платформы, в том числе тяжёлые беспилотные летательные аппараты. Западные источники не исключают появления модернизированной версии — условно обозначаемой как С-71М — с расширенными возможностями наведения, включая работу в режиме реального времени и использование оптических датчиков.

Стратегическая логика применения

Ключевым выводом западных аналитиков является не отдельный технический параметр, а общая концепция применения подобных систем. По их оценкам, С-71К вписывается в стратегию, при которой приоритет отдаётся не максимальной технологической сложности отдельного изделия, а балансу между стоимостью производства, боевой эффективностью и возможностью массового задействования.

Именно доступность и тиражируемость системы, а не её уникальные характеристики, вызывают наибольшее внимание экспертов. Подобная модель, согласно этим оценкам, позволяет одновременно решать две задачи: компенсировать ограничения промышленного производства и создавать устойчивую нагрузку на системы обороны противника.

В более широком контексте аналитики рассматривают интерес вокруг С-71К как отражение общей трансформации современных вооружённых конфликтов. Опыт последних лет фиксирует: даже технически сложные и дорогостоящие платформы могут оказываться под давлением при противодействии значительному числу более простых, но многочисленных средств поражения. В этой логике ставка на экономичность и масштаб перестаёт быть техническим компромиссом и приобретает характер осознанного стратегического выбора.

Для одних западных наблюдателей С-71К представляет собой очередную ступень технологического развития российского вооружения. Для других — сигнал об изменении соотношения между стоимостью и боевой результативностью в современных военных операциях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru