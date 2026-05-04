А это уже интересно! Трамп послал Путину неожиданный сигнал. В Европе началась паника – появились неприятные детали

14:49, 04 май 2026

Заявление американского президента о возможном сокращении военного контингента в ФРГ вызвало серьёзную обеспокоенность среди европейских политиков и военных аналитиков. Под вопросом оказалась не только цифра выводимых войск, но и судьба ключевых объектов военной инфраструктуры.

Заявление президента США Дональда Трампа о пересмотре численности американских войск в Германии продолжает вызывать широкий резонанс в европейских политических и военных кругах. Если первоначально речь шла о выводе около пяти тысяч военнослужащих, то теперь, по имеющимся данным, реальные цифры могут оказаться существенно выше.

Немецкий политолог Карло Масала в комментарии изданию Financial Times обозначил главное: независимо от конкретного числа выводимых солдат, это решение несёт в себе чёткий политический сигнал для Москвы. Россия ранее предупреждала: если США с 2026 года разместят на европейской территории крылатые ракеты «Томагавк» и гиперзвуковое оружие — в рамках договорённостей, достигнутых при администрации Байдена, — последует жёсткая реакция. Теперь же Трамп фактически ставит эти планы на паузу.

По оценке Масалы, Вашингтон открыто демонстрирует дистанцирование от европейской повестки безопасности. Этот сигнал одновременно адресован и Москве, и самой Европе. Европейские политики восприняли его однозначно: континент больше не находится под надёжной защитой американского присутствия. Кремль же, по словам политолога, расценит этот шаг как свидетельство того, что США отступают с позиции главного гаранта европейской безопасности.

«Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей», — заявил Масала.

Примечательно, что, по данным западных СМИ, Трамп принял решение, не уведомив заблаговременно партнёров по альянсу. Генеральный секретарь НАТО узнал о планируемом сокращении фактически из публичных источников — что многие расценивают как свидетельство глубокого кризиса внутри Североатлантического блока.

Аналитики издания «Военная хроника» указывают: принципиальный вопрос не в самой цифре, а в том, какие именно объекты окажутся затронуты выводом войск. В частности, под вопросом судьба штаба в Висбадене, через который осуществляется координация военной помощи Украине.

Для Европы критически значимы авиабаза Рамштайн, а также гарнизон в Штутгарте, где дислоцированы Европейское и Африканское командования США. Последнее координирует действия американских сил в 51 стране и является штаб-квартирой Сил специальных операций США в Европе. Авиабаза Шпангдалем, где базируются самолёты F-16 с задачей подавления систем противовоздушной обороны в условиях масштабного конфликта, также входит в число объектов первостепенной важности. Отдельно аналитики выделяют базы противоракетной обороны в польском Редзиково и румынской Девеселу.

По мнению экспертов, при критическом сокращении американского присутствия союзники по НАТО могут утратить веру в действенность «американского зонтика» безопасности и приступить к выстраиванию собственных договорённостей в обход Вашингтона.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
