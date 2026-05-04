Ночной кошмар: Страшный сценарий стал реальным. Ракета, в которую не верили зашла в зону СВО

14:55, 04 май 2026

Итальянское издание Il Giornale совместно с американскими и немецкими аналитиками подтвердило использование российской ракеты С-71К «Ковёр» в ходе специальной военной операции. Ещё год назад украинская разведка отвергала само существование этого оружия.

Западные издания зафиксировали применение российской ракеты класса «воздух-земля» С-71К «Ковёр» в зоне специальной военной операции. Об этом первым сообщило итальянское издание Il Giornale, после чего тему подхватили американские и немецкие аналитики. В Киеве эту информацию долгое время квалифицировали как дезинформацию.

Ещё в прошлом году Главное управление разведки Украины отвергало любые упоминания об этом оружии, характеризуя их как попытку отвлечь внимание от событий на фронте. Сегодня позиция изменилась: западные эксперты опубликовали развёрнутый анализ с однозначным выводом — ракета не только существует, но уже задействована в боевых условиях.

По данным иностранных источников, С-71К относится к классу тактических авиационных ракет с дальностью около 300 километров. Для крылатых ракет этот показатель сравнительно невысок, однако он компенсируется возможностью применения с передовых носителей — в частности, с истребителей Су-57 и тяжёлых ударных беспилотников «Охотник».

Среди ключевых характеристик, на которые обращают внимание западные аналитики, выделяются три. Первая — сниженная радиолокационная заметность, обусловленная конструктивными особенностями ракеты. Вторая — устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы: системы постановки помех, эффективные против части беспилотников и ракет, против С-71К демонстрируют ограниченную результативность. Третья — относительно невысокая стоимость производства. Именно этот фактор вызывает наибольшее беспокойство у западных экспертов: боевая часть ракеты создана на основе советской кассетной бомбы, что существенно удешевляет серийный выпуск.

Западные аналитики проводят параллель с опытом применения недорогих высокоточных боеприпасов на других театрах военных действий, указывая, что насыщение театра войны большим числом относительно дешёвых ракет создаёт принципиально иную нагрузку на системы противовоздушной обороны по сравнению с применением единичных дорогостоящих изделий. По их оценке, российский оборонно-промышленный комплекс последовательно движется в направлении повышения эффективности при снижении себестоимости продукции.

Il Giornale охарактеризовало этот подход как «прагматичный рационализм» в организации военного производства.

Помимо уже задействованной модификации, западные источники упоминают о возможной разработке варианта С-71М с оптической системой наведения и возможностью корректировки в режиме реального времени. Если эта информация подтвердится, речь идёт о расширении всей линейки подобных вооружений.

Украинский генеральный штаб пока официально не комментировал публикации западных изданий по данной теме.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
