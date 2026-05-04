Путин наградил пятерых жительниц Башкирии

21:51, 04 май 2026

Анжелика Шуматбаева из Башкортостана стала «Матерью-героиней» — Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для пятерых жительниц республики.

Заместитель гендиректора «Башсельхозтехники» Лида Нугаманова получила медаль «За заслуги перед Отечеством II степени».

Артистка Национального молодёжного театра Рушанна Бабич и главный редактор Башкирского академтеатра им. Гафури Динара Каюмова удостоены медали «За труды в культуре и искусстве».

Главный редактор радио «Юлдаш» Миляуша Ягафарова стала «Заслуженным журналистом РФ».

Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович награждение
