Путин наградил пятерых жительниц Башкирии
21:51, 04 май 2026
Анжелика Шуматбаева из Башкортостана стала «Матерью-героиней» — Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для пятерых жительниц республики.
Заместитель гендиректора «Башсельхозтехники» Лида Нугаманова получила медаль «За заслуги перед Отечеством II степени».
Артистка Национального молодёжного театра Рушанна Бабич и главный редактор Башкирского академтеатра им. Гафури Динара Каюмова удостоены медали «За труды в культуре и искусстве».
Главный редактор радио «Юлдаш» Миляуша Ягафарова стала «Заслуженным журналистом РФ».
Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
