Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Бункер Зеленского сотрут в порошок". Киев готовится к самой опасной авантюре СВО

"Бункер Зеленского сотрут в порошок". Киев готовится к самой опасной авантюре СВО

09:57, 05 май 2026

Нелигитимный президент Украины допустил удар по параду в Москве 9 мая. Российский политолог оценил реалистичность угрозы и спрогнозировал возможные ответные действия.

Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Армении допустил возможность атаки на парад Победы, запланированный в Москве на 9 мая. Трансляцию его слов вело агентство Armenpress. В России заявления украинского лидера расценили как попытку давления. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Беспалько прокомментировал ситуацию и дал оценку вероятным сценариям развития событий.

По мнению эксперта, несмотря на предупреждения со стороны российского Министерства обороны, Киев, вероятнее всего, всё же предпримет попытку нанести удар. Беспалько подчеркнул, что подобные предостережения нередко, напротив, служат дополнительным стимулом для украинской стороны. При этом, по его словам, атаки на российскую столицу с военной точки зрения лишены практического смысла.

Москва — город крупный, однако достаточно компактный и располагающий развитой системой противовоздушной обороны. Достичь её территории с помощью беспилотников затруднительно, а нанести сколько-нибудь значительный ущерб — крайне сложно. Тем не менее политолог напомнил об инциденте на Мосфильмовской улице, где беспилотник поразил жилое здание. По его словам, при определённых обстоятельствах отдельные дроны способны преодолеть систему ПВО, однако она в целом оценивается им как весьма эффективная.

Беспалько допустил, что украинские силы могут организовать массированную атаку дронов в День Победы с целью достижения медийного резонанса — сорвать праздничные мероприятия, повлиять на настроения российских граждан и продемонстрировать западным партнёрам боеспособность ВСУ. Однако с военной точки зрения подобная операция, по оценке эксперта, неэффективна: из большого числа запущенных аппаратов до Москвы способны добраться лишь единицы.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, политолог указал, что характер и масштаб реакции определяется исключительно решением российского руководства. В числе гипотетических вариантов он назвал точечные удары по Киеву с применением ракетных комплексов «Кинжал» или «Искандер» — по объектам министерства иностранных дел, парламента, либо иным символически значимым целям в центре города. В качестве более жёсткого сценария Беспалько упомянул возможное применение ракетного комплекса «Орешник», отметив, что это неядерное, но высокомощное оружие. По его словам, российское население поддержит любой ответный удар, какое бы решение ни было принято.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Ночной кошмар: Страшный сценарий стал реальным. Ракета, в которую не верили зашла в зону СВО

Читайте также:

Ночной кошмар: Страшный сценарий стал реальным. Ракета, в которую не верили зашла в зону СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Осаждённая крепость": Никакого мира - назван план Зеленского. Это будут сложнейшие пять месяцев
Россия/мир
"Осаждённая крепость": Никакого мира - назван план Зеленского. Это будут сложнейшие пять месяцев
Владимир Зеленский рассказал в Европе о своем «плане победы» и предложил Евросоюзу разместить ракетные комплексы на Украине
Россия/мир
Владимир Зеленский рассказал в Европе о своем «плане победы» и предложил Евросоюзу разместить ракетные комплексы на Украине
Это уже не красные линии, а глухая стенка: предупреждение Путина ставит мир перед фактом — уже осенью может начаться ядерная война
Россия/мир
Это уже не красные линии, а глухая стенка: предупреждение Путина ставит мир перед фактом — уже осенью может начаться ядерная война
Добились прямо противоположного результата: Владимир Путин назвал главную цель вторжения в Курскую область — в Киеве и представить не могли, к чему это приведет
Россия/мир
Добились прямо противоположного результата: Владимир Путин назвал главную цель вторжения в Курскую область — в Киеве и представить не могли, к чему это приведет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен