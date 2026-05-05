09:57, 05 май 2026

Нелигитимный президент Украины допустил удар по параду в Москве 9 мая. Российский политолог оценил реалистичность угрозы и спрогнозировал возможные ответные действия.

Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Армении допустил возможность атаки на парад Победы, запланированный в Москве на 9 мая. Трансляцию его слов вело агентство Armenpress. В России заявления украинского лидера расценили как попытку давления. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Беспалько прокомментировал ситуацию и дал оценку вероятным сценариям развития событий.

По мнению эксперта, несмотря на предупреждения со стороны российского Министерства обороны, Киев, вероятнее всего, всё же предпримет попытку нанести удар. Беспалько подчеркнул, что подобные предостережения нередко, напротив, служат дополнительным стимулом для украинской стороны. При этом, по его словам, атаки на российскую столицу с военной точки зрения лишены практического смысла.

Москва — город крупный, однако достаточно компактный и располагающий развитой системой противовоздушной обороны. Достичь её территории с помощью беспилотников затруднительно, а нанести сколько-нибудь значительный ущерб — крайне сложно. Тем не менее политолог напомнил об инциденте на Мосфильмовской улице, где беспилотник поразил жилое здание. По его словам, при определённых обстоятельствах отдельные дроны способны преодолеть систему ПВО, однако она в целом оценивается им как весьма эффективная.

Беспалько допустил, что украинские силы могут организовать массированную атаку дронов в День Победы с целью достижения медийного резонанса — сорвать праздничные мероприятия, повлиять на настроения российских граждан и продемонстрировать западным партнёрам боеспособность ВСУ. Однако с военной точки зрения подобная операция, по оценке эксперта, неэффективна: из большого числа запущенных аппаратов до Москвы способны добраться лишь единицы.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, политолог указал, что характер и масштаб реакции определяется исключительно решением российского руководства. В числе гипотетических вариантов он назвал точечные удары по Киеву с применением ракетных комплексов «Кинжал» или «Искандер» — по объектам министерства иностранных дел, парламента, либо иным символически значимым целям в центре города. В качестве более жёсткого сценария Беспалько упомянул возможное применение ракетного комплекса «Орешник», отметив, что это неядерное, но высокомощное оружие. По его словам, российское население поддержит любой ответный удар, какое бы решение ни было принято.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru