Путин сделал Украине последнее предупреждение. Зеленский тут же ответил "белым флагом"

Российское Министерство обороны анонсировало прекращение огня на период праздничных мероприятий и одновременно обратилось к жителям украинской столицы и иностранным дипломатам с призывом временно покинуть город. Киев объявил о введении собственного «режима тишины».

Вечером 4 мая российская сторона объявила о временном прекращении огня на 8 и 9 мая. Решение приурочено к годовщине Победы. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Инициатива о прекращении огня на праздничные дни была представлена российской стороной как жест, который Киев имел возможность поддержать. Однако заявление военного ведомства содержало и предупреждение: при попытках нарушить ход праздничных мероприятий, в том числе в случае возможных ударов по Москве, Вооружённые силы России нанесут массированный ответный удар по центру Киева. Министерство обороны особо подчеркнуло, что ранее российская сторона воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям, несмотря на наличие соответствующих возможностей.

Наряду с предупреждением российское военное ведомство обратилось к гражданскому населению украинской столицы и иностранным дипломатам с призывом временно покинуть город. Этот шаг был расценён как свидетельство серьёзности заявленных намерений и указание на то, что сценарий ответного удара рассматривается как реально возможный при негативном развитии событий.

Поводом для подобной реакции стали высказывания Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Там украинский лидер допустил возможность удара по Красной площади в день Парада Победы, указав, что украинские беспилотники способны достичь Москвы. Кроме того, Зеленский попытался представить изменение формата парада — в частности, отсутствие колонны тяжёлой техники — как следствие давления со стороны Украины.

В Москве эти слова расценили как прямую угрозу. Было заявлено, что любые попытки реализовать подобный сценарий повлекут немедленный и жёсткий ответный ответ. Таким образом, условия были обозначены однозначно: попытка атаки в символическую дату — удар по центру украинской столицы.

Реакция украинской стороны последовала незамедлительно. Зеленский объявил о введении «режима тишины» с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Это заявление выглядит неоднозначно: с одной стороны, Киев обозначил готовность к прекращению огня и указал, что намерен действовать «зеркально» в ответ на инициативы российской стороны. С другой — решение было представлено как самостоятельный шаг, хотя ранее украинская сторона утверждала, что официальных предложений о перемирии не получала.

В числе возможных инструментов ответного удара в публичном пространстве вновь был упомянут ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Российская сторона уже применяла его на территории Украины: в ноябре 2024 года — по промышленному объекту в Днепре, в январе 2026 года — во Львове. Примечательно, что теперь, в отличие от предыдущих случаев, обращение к населению с рекомендацией покинуть город предшествует возможным действиям, что само по себе меняет сложившийся порядок.

Ранее в украинских источниках звучали сомнения в том, что удар по Красной площади технически осуществим. Речь шла скорее о создании медийного эффекта и психологическом давлении. Тем не менее сама постановка вопроса оказалась достаточным основанием для жёсткой реакции российской стороны.

Таким образом, объявленное перемирие оказалось вписано в более широкий контекст нарастания взаимного давления. Инициатива о прекращении огня трансформировалась в элемент стратегического сигнализирования, а «режим тишины», введённый Киевом, воспринимается неоднозначно: и как формальный ответ на российскую инициативу, и как попытка перехватить информационную инициативу в условиях нараставшей эскалации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru