Поворотный момент СВО. В 20:18 Минобороны предупредило об ударе по Киеву. Мирным жителям дали время уехать

10:05, 05 май 2026

Российское военное ведомство объявило о готовности нанести удар по центру Киева, если украинские военные предпримут попытку атаковать Парад Победы на Красной площади 9 мая. Мирным жителям и дипломатам рекомендовано покинуть город.

8 мая в 20:18 Министерство обороны России выступило с официальным предупреждением в адрес украинской стороны. Ведомство заявило о готовности нанести ответный удар по Киеву в случае попытки атаки на Парад Победы в Москве. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Поводом для заявления российского военного ведомства стали слова президента Украины Владимира Зеленского, сделанные на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Выступая там, он допустил, что украинские беспилотники способны появиться над Красной площадью в день проведения Парада Победы. Кроме того, Зеленский расценил решение Москвы отказаться от демонстрации военной техники на параде как свидетельство уязвимости российской стороны перед украинскими дронами.

Министерство обороны России со своей стороны указало, что российская армия до настоящего времени воздерживалась от ударов по центральным районам Киева, руководствуясь гуманитарными соображениями. Однако в случае реализации угрозы в отношении Красной площади во время торжественных мероприятий 9 мая ситуация изменится. Ведомство также подчеркнуло, что располагает всеми необходимыми средствами для проведения подобной операции, напомнив при этом о неоднократно фиксировавшихся проблемах украинской стороны с поставками ракет для зенитных ракетных комплексов.

Мирному населению Киева, а также иностранным дипломатам было рекомендовано временно покинуть город.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее пояснил, что парад в этом году пройдёт в сокращённом формате. Причиной он назвал текущую оперативную обстановку и террористическую угрозу со стороны Киева. По этой же причине колонна военной техники впервые с 2007 года не примет участия в торжественном шествии.

Инициатива объявить режим прекращения огня на период праздника принадлежит президенту России Владимиру Путину. Вопрос обсуждался им с президентом США Дональдом Трампом. Перемирие установлено на двое суток — 8 и 9 мая.

В украинском информационном пространстве высказывались сомнения в реальной возможности Киева осуществить удар по Красной площади. Ряд наблюдателей полагал, что речь идёт прежде всего о попытке создать информационный резонанс. Тем не менее после официального заявления российского военного ведомства ситуация приобрела принципиально иной характер.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru