10:09, 05 май 2026

Российское военное ведомство 5 мая предупредило о возможном массированном ударе по Киеву в случае атаки на Парад Победы 9 мая. Зеленский в ответ объявил о введении режима тишины с ночи 5 на 6 мая. Параллельно в Ереване прошёл саммит Европейского политического сообщества с участием западных лидеров.

Утром 5 мая Министерство обороны России официально предупредило украинскую сторону: любая попытка нанести удар по Параду Победы на Красной площади 9 мая повлечёт за собой немедленный и масштабный ответный удар по Киеву. Предупреждение было озвучено в 20:18, что, по оценке ведомства, даёт мирным жителям и иностранным дипломатам достаточно времени для выезда из центра украинской столицы. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на заявления российских официальных лиц.

Поводом для столь жёсткой формулировки послужили высказывания Владимира Зеленского в Ереване, где он принял участие в саммите Европейского политического сообщества. Выступая на площадке мероприятия, украинский президент заявил, что беспилотники ВСУ способны появляться над Красной площадью, а отсутствие в этом году на параде военной техники охарактеризовал как свидетельство слабости России. Кроме того, он призвал западных партнёров ужесточить санкционное давление на Москву.

В Министерстве обороны России на эти слова отреагировали оперативно. Ведомство подчеркнуло, что до сих пор воздерживалось от ударов по центру Киева по гуманитарным соображениям, однако технические и оперативные возможности для точного поражения целей в полной мере сохраняются. При этом украинская сторона неоднократно публично указывала на нехватку зенитных ракет для систем противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в отдельном комментарии пояснил причины изменения формата парада: впервые с 2007 года шествие пройдёт без колонн бронетехники. По его словам, решение обусловлено текущей оперативной обстановкой и угрозой террористических действий со стороны Киева. Обеспечение безопасности было названо главным приоритетом при подготовке мероприятия.

Спустя несколько часов после заявления российского военного ведомства Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины, который вступает в силу с ночи 5 на 6 мая. Украинский президент оговорился, что Киев будет соблюдать перемирие ровно в той мере, в какой его будет соблюдать российская сторона. Примечательно, что буквально накануне в интервью агентству Bloomberg Зеленский отвергал идею краткосрочного прекращения огня, настаивая исключительно на долгосрочном мире. В новом заявлении дата 9 мая отдельно не упоминается.

Российская сторона напомнила, что Украина неоднократно нарушала ранее объявленные режимы прекращения огня, в том числе во время пасхального перемирия. На этом фоне вопрос о том, будет ли нынешний режим тишины соблюдаться на практике, остаётся открытым.

Отдельного внимания удостоился сам факт проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Встреча, в которой приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, состоялась в непосредственной близости от российской военной базы, расположенной на территории Армении.

Российские аналитики расценили мероприятие как скоординированную попытку западных стран усилить давление на Москву по дополнительному направлению. По мнению экспертов, Зеленскому на форуме была отведена роль центральной фигуры европейского противостояния с Россией. Ряд наблюдателей высказал опасения относительно возможного формирования так называемого кавказского направления напряжённости в дополнение к уже существующим.

Критики указывают, что проведение подобного саммита в стране, исторически поддерживавшей тесные связи с Россией, несёт символическую нагрузку. Звучат также оценки о том, что западные структуры стремятся выстроить систему посредничества, позволяющую оказывать на Россию давление без прямой конфронтации. Армянские власти свою позицию по данному вопросу публично не прокомментировали.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru