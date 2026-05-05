10:13, 05 май 2026

Тема роботизированных роев беспилотников вышла на уровень правительственных дискуссий в Великобритании. Британские эксперты признают технологическое отставание страны от России в этой сфере.

Британские военные аналитики и представители оборонной отрасли выразили серьёзную обеспокоенность успехами России в разработке роботизированных роёв дронов. Об этом сообщила влиятельная британская газета The Telegraph. Тема, которая последние полгода обсуждалась преимущественно в узких кругах военных стратегов, вышла на уровень правительственных дискуссий в Соединённом Королевстве. Параллельно в Киеве был представлен план украинского руководства во главе с Зеленским, нацеленный на прекращение российской специальной военной операции на линии фронта, а артиллерийские системы НАТО развёрнуты в 70 километрах от российской границы.

По данным The Telegraph, Россия существенно продвинулась в создании беспилотных комплексов с элементами коллективного управления. Речь идёт о технологии, при которой множество дронов объединяются в единую сеть и действуют скоординированно. Подобный рой способен наносить удары по колоннам бронетехники одновременно с нескольких направлений.

Британские эксперты указывают, что речь идёт не просто о тактическом преимуществе на поле боя. По их оценке, массовое внедрение роевых технологий способно кардинально изменить характер боевых действий и потенциально преодолеть сложившийся позиционный тупик на фронте. Ранее западные аналитики опасались прежде всего новой волны мобилизации в России. Сценарий с применением сотен тысяч объединённых в сеть беспилотников вместо живой силы теперь вызывает у британской стороны не меньшую, а по некоторым оценкам — большую озабоченность.

«Темп изменений и то, что демонстрируют наши противники, действительно пугают», — заявил Гай Хеннингс Хаар из британской компании Applied Intuition UK.

На фоне российских разработок британская оборонная отрасль сталкивается с серьёзными трудностями. Военные ведомства добиваются финансирования от казначейства для проведения испытаний: на сегодняшний день их число составляет около 200 полётов — против тысяч, зафиксированных у российской стороны. Разногласия между Министерством обороны и Министерством финансов Великобритании тормозят развитие отрасли. Небольшие компании, работающие в секторе беспилотных технологий, испытывают финансовые трудности, тогда как правительство ограничивается обещаниями активизировать работу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru