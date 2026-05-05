Перемирие на 9 мая. Путин дал указание. В случае провокаций Киев будет стёрт с лица земли

10:19, 05 май 2026

Россия в честь Дня Победы вводит временное прекращение огня и призывает Украину поступить так же. Параллельно военное ведомство предупредило о массированном ракетном ударе по Киеву в случае попыток сорвать праздничные мероприятия.

Президент России Владимир Путин принял решение о прекращении боевых действий 8 и 9 мая — в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, выразив ожидание аналогичных шагов со стороны Киева.

Российское военное ведомство зафиксировало публичные заявления Владимира Зеленского относительно возможных ударов по Москве в день парада. В официальном сообщении Минобороны указывается: если украинская сторона предпримет попытки реализовать подобные намерения и тем самым помешать проведению праздничных мероприятий, Вооружённые силы России нанесут массированный ракетный удар по центральной части Киева.

Заявление Зеленского о том, что украинские беспилотники могут появиться над парадом в Москве 9 мая, прозвучало в Ереване — на открытии саммита европейского политического сообщества. Слова украинского президента не вызвали возражений у присутствовавших европейских политиков, напротив — встретили их поддержку.

Отдельного внимания заслуживает контекст, связанный с развитием украинского ракетного потенциала. В начале апреля в интервью совладелец компании Fire Point и главный конструктор баллистических ракет Денис Штилерман сообщил, что к середине 2026 года ВСУ будут располагать баллистическими ракетами с дальностью полёта до 850 километров. По его словам, от 20 до 30 таких ракет планируется направить непосредственно по объектам в Москве, часть из которых он назвал конкретными целями.

На выставке в польском Жешуве на прошлой неделе был представлен макет новой украинской баллистической ракеты FP-9 с заявленной дальностью поражения до 855 километров. Там же экспонировалась уже существующая ракета FP-7 с радиусом действия до 300 километров. Штилерман заявил, что серийное производство FP-9 планируется развернуть уже нынешним летом.

В Лондоне напряглись. Русское молчание страшнее ядерки. Готовится жестокий прорыв фронта

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
