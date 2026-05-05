Официальное заявление Зеленского: "Дроны будут на параде". "Ядерный" план уже запущен – рыдать будут все

10:24, 05 май 2026

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможном применении украинских беспилотников во время Парада Победы 9 мая в Москве.

На саммите Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский 5 мая допустил удар украинских дронов по Параду Победы в Москве. Об этом сообщили российские военные корреспонденты и издания.

Выступая на площадке армянской столицы, Зеленский обратил внимание на решение российской стороны не выводить военную технику на парад 9 мая. По его словам, это свидетельствует об ослаблении позиций России. Украинский президент не исключил, что в день торжеств над Москвой могут появиться беспилотники Вооружённых сил Украины.

Россия объявила парад 9 мая, однако военной техники на нём не будет. По словам Зеленского, впервые за долгие годы страна не может позволить себе продемонстрировать вооружение, а украинские дроны способны появиться прямо на параде.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц указал на то, что заявление прозвучало именно с территории Армении — государства, входящего в ОДКБ, военный союз с участием России. Коц отметил: премьер-министр Армении Никол Пашинян, присутствовавший на Параде Победы на Красной площади в прошлом году, никак не отреагировал на слова украинского лидера и не выразил несогласия с ними.

Параллельно в российских медиа распространилось заявление заместителя командующего Воздушными силами ВСУ полковника Павла Елизарова. Согласно его словам, украинская сторона намерена продолжать провокационные действия в расчёте на то, что Россия в ответ применит ядерное оружие. Елизаров призвал страны НАТО заблаговременно зафиксировать в документах порядок реагирования Альянса на возможное применение Москвой ядерного оружия на территории Украины. Логика, изложенная полковником, предполагает: после применения Украиной баллистических ракет и последующего ядерного удара со стороны России Киев рассчитывает вовлечь европейские страны в прямое военное противостояние.

Накануне украинские беспилотники атаковали Москву, один из них повредил здание на Мосфильмовской улице. Ряд наблюдателей расценивает произошедшее как проверку возможностей перед праздником.

Официальная реакция Кремля на угрозы Зеленского пока не последовала. Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о готовящейся ядерной эскалации с российской стороны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru