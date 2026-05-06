Военкор Сладков: "Мобилизация в России приостановлена, но не завершена"

09:04, 06 май 2026

Военный корреспондент Александр Сладков перечислил восемь действующих способов отправиться на специальную военную операцию. Информацию он получил в ходе оформления контракта с Добровольческим корпусом Министерства обороны России при вступлении в бригаду «Невский».

Первый и наиболее прямой путь — заключение контракта непосредственно с Министерством обороны. Он доступен как для рядового состава, так и для офицеров, и действует до окончания боевых действий либо до получения тяжёлого ранения. Второй вариант — вступление в БАРС, боевой армейский резерв страны, с минимальным сроком службы шесть месяцев. Аналогичные условия по продолжительности предусмотрены и при подписании соглашения с Добровольческим корпусом Минобороны.

Четвёртый способ — контракт с «Редутом», отдельным рекрутинговым проектом военного ведомства под кураторством Добровольческого корпуса. Его особенность — специфические условия последующего социального обеспечения участников.

Пятый путь предназначен для тех, кто готов связать службу с войсками беспилотных систем. Срок контракта здесь составляет один год, однако Министерство обороны гарантирует сохранение должности пилота или инженера без перевода в другие подразделения.

Шестой вариант — корпоративный. Сотрудники «Росатома», «Лукойла», «Роскосмоса» и «Газпрома» могут отправиться на фронт в рамках соглашений своих работодателей с военным ведомством. По словам Сладкова, в этом случае участник получает и денежное довольствие в зоне операции, и заработную плату по основному месту работы, а социальные вопросы берут на себя сами корпорации.

Седьмой способ касается лиц, находящихся в местах лишения свободы: для них предусмотрена возможность заключения контракта с Министерством обороны непосредственно из мест заключения. Восьмым и последним механизмом остаётся мобилизация, которая, по словам военного корреспондента, в России «приостановлена, но не завершена».

Сладков также отметил характерную особенность нынешнего состава участников операции: в окопах можно встретить как бывших генералов, служащих сержантами или рядовыми, так и вчерашних заключённых, дослужившихся до звания подполковника и удостоенных звания Героя России.

