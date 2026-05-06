Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Военкор Сладков: "Мобилизация в России приостановлена, но не завершена"

Военкор Сладков: "Мобилизация в России приостановлена, но не завершена"

09:04, 06 май 2026

Военный корреспондент Александр Сладков перечислил восемь действующих способов отправиться на специальную военную операцию. Информацию он получил в ходе оформления контракта с Добровольческим корпусом Министерства обороны России при вступлении в бригаду «Невский».

Первый и наиболее прямой путь — заключение контракта непосредственно с Министерством обороны. Он доступен как для рядового состава, так и для офицеров, и действует до окончания боевых действий либо до получения тяжёлого ранения. Второй вариант — вступление в БАРС, боевой армейский резерв страны, с минимальным сроком службы шесть месяцев. Аналогичные условия по продолжительности предусмотрены и при подписании соглашения с Добровольческим корпусом Минобороны.

Четвёртый способ — контракт с «Редутом», отдельным рекрутинговым проектом военного ведомства под кураторством Добровольческого корпуса. Его особенность — специфические условия последующего социального обеспечения участников.

Пятый путь предназначен для тех, кто готов связать службу с войсками беспилотных систем. Срок контракта здесь составляет один год, однако Министерство обороны гарантирует сохранение должности пилота или инженера без перевода в другие подразделения.

Шестой вариант — корпоративный. Сотрудники «Росатома», «Лукойла», «Роскосмоса» и «Газпрома» могут отправиться на фронт в рамках соглашений своих работодателей с военным ведомством. По словам Сладкова, в этом случае участник получает и денежное довольствие в зоне операции, и заработную плату по основному месту работы, а социальные вопросы берут на себя сами корпорации.

Седьмой способ касается лиц, находящихся в местах лишения свободы: для них предусмотрена возможность заключения контракта с Министерством обороны непосредственно из мест заключения. Восьмым и последним механизмом остаётся мобилизация, которая, по словам военного корреспондента, в России «приостановлена, но не завершена».

Сладков также отметил характерную особенность нынешнего состава участников операции: в окопах можно встретить как бывших генералов, служащих сержантами или рядовыми, так и вчерашних заключённых, дослужившихся до звания подполковника и удостоенных звания Героя России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Официальное заявление Зеленского: "Дроны будут на параде". "Ядерный" план уже запущен – рыдать будут все

Читайте также:

Официальное заявление Зеленского: "Дроны будут на параде". "Ядерный" план уже запущен – рыдать будут все
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

А после СВО начнётся опасное: военкор Сладков предупредил о последствиях
Россия/мир
А после СВО начнётся опасное: военкор Сладков предупредил о последствиях
Военкор Сладков сказал, что будет дальше: СВО в 2026 году
Россия/мир
Военкор Сладков сказал, что будет дальше: СВО в 2026 году
Военкор Сладков честно рассказал, что думают о возможной заморозке конфликта на Украине российские бойцы в зоне СВО: «Заговорят о предательстве Кремля»
Россия/мир
Военкор Сладков честно рассказал, что думают о возможной заморозке конфликта на Украине российские бойцы в зоне СВО: «Заговорят о предательстве Кремля»
«Мне доставалось очень часто»: Сладков заявил, что в отношении него возбуждали уголовное дело — в чем подозревали военкора
Россия/мир
«Мне доставалось очень часто»: Сладков заявил, что в отношении него возбуждали уголовное дело — в чем подозревали военкора


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен