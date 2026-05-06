В Киеве публично назвали двух "дирижёров" ударов по тылам России: "Может обернуться большой бедой"

Украинский политолог Андрей Золотарёв публично назвал двух ключевых участников, обеспечивающих дальние и точные удары украинских дронов по объектам на территории России.

Украинский политолог Андрей Золотарёв в своём видеоблоге заявил, что именно Великобритания и Соединённые Штаты обеспечивают возможность нанесения дальних ударов беспилотниками по объектам на территории России. По его словам, такая зависимость несёт в себе серьёзные риски для Украины.

В последние месяцы удары украинских беспилотников по российской территории становятся всё более дальними и точными. Под атаки попадают нефтебазы, логистические узлы и военные предприятия, расположенные далеко от зоны боевых действий. Золотарёв в своём выступлении прямо указал на источники этих возможностей.

По его утверждению, первым ключевым участником является Великобритания, которая отвечает за производство и поставку дальнобойных беспилотников. Политолог подчеркнул, что речь идёт о производственных площадях, не имеющих отношения ни к заводу «Антонова», ни к тому, что осталось от Харьковского авиазавода. По его словам, дроны по своим характеристикам напоминают лёгкомоторные самолёты конкретного производителя, а их изготовление требует крупных промышленных мощностей, которыми располагает именно британская сторона. Он также отметил, что Лондон обеспечивает Украину технологиями подводных беспилотников.

Вторым участником политолог назвал Соединённые Штаты, от которых Украина получает разведывательные данные и целеуказание. При этом сам Золотарёв расценивает эту зависимость как фактор риска. По его словам, США располагают около 250 спутниками-шпионами, тогда как у Великобритании и Франции их насчитывается примерно по 25. Разрыв в возможностях, по мнению эксперта, очевиден, однако именно опора на американские разведывательные ресурсы создаёт уязвимость, которая способна обернуться серьёзными последствиями для украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее британское Министерство обороны сообщило о намерении передать Украине 120 тысяч беспилотников в течение текущего года. Финский депутат Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», расценил эти поставки как существенное усиление напряжённости со стороны Лондона и выразил обеспокоенность в связи с возможными пролётами беспилотников над территорией Финляндии.

