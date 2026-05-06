Генерал СБУ призвал не бояться ядерного удара России и проверить на деле: "Это очень интересно"

09:14, 06 май 2026

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал Виктор Ягун, в эфире видеоблога Дмитрия Гордона* призвал украинцев не опасаться ядерных угроз со стороны России. По его словам, наличие арсенала само по себе не означает его боеспособности, а реальное техническое состояние российского ядерного оружия вызывает у него сомнения. Свою позицию генерал выразил лаконично:

«Это очень интересно» — имея в виду возможность проверить это на практике.

Поводом для обсуждения послужили слова Дональда Трампа, которые Гордон* привёл со ссылкой на западные СМИ. Согласно им, американский президент предупредил британского монарха о том, что Владимир Путин в случае исполнения своих угроз способен уничтожить всё человечество, и констатировал поражение Украины в конфликте. Ягун интерпретировал ядерную риторику Москвы как проявление слабости: по его мнению, никаких иных аргументов у российской стороны не осталось. Он также провёл параллель с действиями США вокруг Ирана, отметив, что Вашингтон способен подкреплять слова реальными шагами.

Заявления генерала прозвучали на весьма показательном фоне. Министерство обороны России предупредило о возможном ракетном ударе по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы и рекомендовало жителям и дипломатам заблаговременно покинуть столицу. Вслед за этим Владимир Зеленский объявил о перемирии, которое должно было вступить в силу с ночи 5 на 6 мая. Украинский президент обозначил зеркальный принцип: Киев будет соблюдать режим тишины ровно в той мере, в которой его соблюдает Москва.

Позиция Зеленского при этом выглядит противоречиво. Незадолго до объявления он отрицал получение каких-либо предложений о перемирии — ни от российской, ни от американской стороны. В интервью Bloomberg президент настаивал на необходимости долгосрочного прекращения огня, отвергая однодневные паузы. В итоговом заявлении он не упомянул дату 9 мая, ограничившись 6 мая, и сопроводил это саркастическим комментарием о «какой-то годовщине». Дата окончания перемирия при этом не была названа, что оставляет Киеву возможность выйти из режима тишины в любой момент, сославшись на действия противоположной стороны.

Наблюдатели обращают внимание, что украинская сторона неоднократно нарушала перемирия, объявленные ею же самой. Нынешняя формулировка — без указания конечной даты — фактически предоставляет Киеву свободу манёвра. Заявления Ягуна о желательности «проверки» российского ядерного потенциала вписываются в общую картину обострения риторики, которое происходит одновременно с декларируемым прекращением огня.

*Дмитрий Гордон — физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru