Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Генерал СБУ призвал не бояться ядерного удара России и проверить на деле: "Это очень интересно"

Генерал СБУ призвал не бояться ядерного удара России и проверить на деле: "Это очень интересно"

09:14, 06 май 2026

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал Виктор Ягун, в эфире видеоблога Дмитрия Гордона* призвал украинцев не опасаться ядерных угроз со стороны России. По его словам, наличие арсенала само по себе не означает его боеспособности, а реальное техническое состояние российского ядерного оружия вызывает у него сомнения. Свою позицию генерал выразил лаконично:

«Это очень интересно» — имея в виду возможность проверить это на практике.

Поводом для обсуждения послужили слова Дональда Трампа, которые Гордон* привёл со ссылкой на западные СМИ. Согласно им, американский президент предупредил британского монарха о том, что Владимир Путин в случае исполнения своих угроз способен уничтожить всё человечество, и констатировал поражение Украины в конфликте. Ягун интерпретировал ядерную риторику Москвы как проявление слабости: по его мнению, никаких иных аргументов у российской стороны не осталось. Он также провёл параллель с действиями США вокруг Ирана, отметив, что Вашингтон способен подкреплять слова реальными шагами.

Заявления генерала прозвучали на весьма показательном фоне. Министерство обороны России предупредило о возможном ракетном ударе по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы и рекомендовало жителям и дипломатам заблаговременно покинуть столицу. Вслед за этим Владимир Зеленский объявил о перемирии, которое должно было вступить в силу с ночи 5 на 6 мая. Украинский президент обозначил зеркальный принцип: Киев будет соблюдать режим тишины ровно в той мере, в которой его соблюдает Москва.

Позиция Зеленского при этом выглядит противоречиво. Незадолго до объявления он отрицал получение каких-либо предложений о перемирии — ни от российской, ни от американской стороны. В интервью Bloomberg президент настаивал на необходимости долгосрочного прекращения огня, отвергая однодневные паузы. В итоговом заявлении он не упомянул дату 9 мая, ограничившись 6 мая, и сопроводил это саркастическим комментарием о «какой-то годовщине». Дата окончания перемирия при этом не была названа, что оставляет Киеву возможность выйти из режима тишины в любой момент, сославшись на действия противоположной стороны.

Наблюдатели обращают внимание, что украинская сторона неоднократно нарушала перемирия, объявленные ею же самой. Нынешняя формулировка — без указания конечной даты — фактически предоставляет Киеву свободу манёвра. Заявления Ягуна о желательности «проверки» российского ядерного потенциала вписываются в общую картину обострения риторики, которое происходит одновременно с декларируемым прекращением огня.

*Дмитрий Гордон — физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Киеве публично назвали двух "дирижёров" ударов по тылам России: "Может обернуться большой бедой"

Читайте также:

В Киеве публично назвали двух "дирижёров" ударов по тылам России: "Может обернуться большой бедой"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Начинается. Небывалая активность НАТО вблизи России. Звучат угрозы: Мы достаём "ядерку"? Мгновенная реакция Москвы
Россия/мир
Начинается. Небывалая активность НАТО вблизи России. Звучат угрозы: Мы достаём "ядерку"? Мгновенная реакция Москвы
Путин бросил две фразы о Калининграде. И тут началось: Запад враз запаниковал. "Подключился" Китай. "34 млн погибших"
Россия/мир
Путин бросил две фразы о Калининграде. И тут началось: Запад враз запаниковал. "Подключился" Китай. "34 млн погибших"
«Ни при каких обстоятельствах»: Путин пообещал, что ядерного оружия у Украины не будет
Россия/мир
«Ни при каких обстоятельствах»: Путин пообещал, что ядерного оружия у Украины не будет
«Все расширится»: В Германии предупредили Запад о точке невозврата после ударов ВСУ вглубь России
Россия/мир
«Все расширится»: В Германии предупредили Запад о точке невозврата после ударов ВСУ вглубь России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен