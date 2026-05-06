Удар "Орешником" назрел. Вы и сами знаете, почему. Но мы напомним

09:18, 06 май 2026

Воздушное пространство в районе полигона Капустин Яр закрыто. Это зафиксировали в открытых источниках. Ряд наблюдателей связывает произошедшее с возможной подготовкой к применению ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины. Ситуацию для издания Царьград прокомментировал военный корреспондент Добровольческого корпуса Министерства обороны России, автор телеграм-канала «Ты там был» Павел Кукушкин.

По его словам, закрытие воздушного пространства над полигоном может свидетельствовать о различных процессах, в том числе о плановых испытаниях техники. Вместе с тем Кукушкин не исключил, что речь может идти о подготовке к нанесению удара по стратегическим объектам на Украине. Военкор при этом уточнил, что не выступает за удары по городам и объектам гражданской инфраструктуры, однако не возражает против поражения центров принятия решений.

Кукушкин также обратил внимание на ситуацию с атаками на российские города. По его словам, попытки воздействовать на Москву в период праздничных мероприятий — не единственный повод для ответных действий. Военный корреспондент перечислил Белгород, Курск, Брянск, Пермь, Чебоксары и Туапсе как примеры городов, которые регулярно подвергаются ударам, и указал, что подобный список можно продолжать. Он подчеркнул: все российские регионы с проживающими в них гражданами заслуживают одинаковой защиты.

Если политическое и военное руководство страны примет решение об ударе, это, по оценке Кукушкина, будет оправданным ответным шагом.

Накануне Министерство обороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах вооружённых сил страны. Удар был нанесён в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России. В ведомстве уточнили, что все поставленные задачи выполнены, а намеченные цели поражены.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru