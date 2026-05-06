Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своём телеграм-канале о том, что за внезапным решением украинского президента Владимира Зеленского объявить перемирие может скрываться подготовка к крупной военной провокации. По данным подпольщика, на ряде участков фронта фиксируется значительное передвижение личного состава и боевой техники.

Зеленский объявил о соблюдении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 мая, отказавшись при этом поддержать предложение российского Министерства обороны о прекращении огня в День Победы. Лебедев расценил этот шаг как попытку Киева действовать не по сценарию Москвы, однако счёл происходящее поводом для серьёзной обеспокоенности.

По словам координатора, интенсивность перемещений войск и техники вблизи линии боевого соприкосновения привлекла внимание даже у людей, привыкших к подобным событиям. Лебедев указал на возможные направления готовящихся действий: форсирование Днепра в районе Крынки, переправа в направлении Новой Каховки, а также движение со стороны Никополя в сторону Энергодара с целью попытки захвата Запорожской атомной электростанции.

Подпольщик выразил уверенность в том, что российская разведка располагает сведениями о фиксируемых перемещениях противника. Вместе с тем он подчеркнул необходимость публичного освещения этих фактов, чтобы исключить возможность для украинской стороны впоследствии представить свои действия как ответные меры на какие-либо шаги России.

Лебедев призвал обратить внимание на совпадение объявленного «дня тишины» с масштабным движением войск и расценил происходящее как тревожный сигнал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru