09:33, 06 май 2026

Западные средства массовой информации в последние дни опубликовали целый ряд материалов, в которых утверждается о нестабильности политической ситуации в России. Поводом для обсуждения стали статьи американского CNN и немецкого Bild, вышедшие практически одновременно. Политолог Сергей Станкевич дал оценку происходящему в разговоре с телеканалом Царьград.

Американский CNN выпустил несколько публикаций, в которых Россия была представлена как страна, находящаяся на пороге государственного переворота, а президент Владимир Путин — как политик, утративший прежний уровень общественной поддержки. Британское издание The Spectator выступило с критикой в адрес своих американских коллег, усомнившись в обоснованности их выводов. Тем не менее немецкий Bild поддержал нарратив о внутриполитической нестабильности в России, сославшись на якобы имеющееся падение рейтингов главы государства.

По мнению Сергея Станкевича, подобные публикации представляют собой попытку выдать желаемое за действительное. Реального основания под разговорами о перевороте, по его словам, нет, и сами эти разговоры лишены смысла.

Политолог не стал отрицать, что определённое снижение уровня поддержки Путина действительно фиксируется. Однако он расценил это как закономерное явление: страна проходит через непростой исторический период, и колебания в общественных настроениях в таких условиях вполне предсказуемы. При этом Станкевич обратил внимание на показатели антирейтингов европейских лидеров: президент Франции Макрон вызывает отторжение у 75% граждан, британский премьер Стармер — у 65%, а федеральный канцлер Германии — у 80% немцев.

Отдельно политолог остановился на внутриполитическом положении самих западных стран. По его оценке, европейские элиты оказались перед необходимостью объяснять избирателям расходование значительных средств, направленных на поддержку Украины, — особенно на фоне появляющихся публикаций о масштабной коррупции в этой стране. Станкевич полагает, что западные СМИ сознательно уходят от этой темы, однако поток публикаций продолжает нарастать, и в какой-то момент возможность замалчивания будет исчерпана.

Тогда, по мнению политолога, политикам придётся давать ответы — на пресс-конференциях и в парламентах — о том, куда и на каких основаниях расходовались выделенные средства. Именно это обстоятельство, считает Станкевич, заставляет часть западных политиков переключать общественное внимание на разговоры о внутрироссийской нестабильности. Впрочем, сам он расценивает подобную тактику как бесперспективную.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru