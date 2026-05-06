"Всё готово": Что стоит за беспрецедентным заявлением Минобороны? Слово взял генерал Гурулёв

09:38, 06 май 2026

Российское Министерство обороны опубликовало предупреждение об ударе по Киеву в случае, если украинская сторона предпримет действия против Парада Победы. Об этом в эфире телеканала Царьград рассказал депутат Государственной думы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Парламентарий пояснил контекст заявления военного ведомства: несмотря на действующий режим прекращения огня, который был объявлен нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжают поступать сведения о поражении беспилотниками российских регионов — в частности, Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа, которые прежде не входили в зону досягаемости.

По словам Гурулёва, Минобороны дало чёткий и однозначный ответ на подобные действия: механизмы реагирования приведены в полную боевую готовность. В случае повторных атак вооружение будет задействовано незамедлительно.

— Всё готово, — заявил генерал.

Депутат также отметил, что подобные меры являются стандартной практикой обеспечения государственной безопасности в периоды обострения. При этом он признал, что полностью исключить возможность чрезвычайных ситуаций нельзя — военные инциденты и точечные удары способны произойти в любой момент в зависимости от складывающейся обстановки.

На вопрос о вероятности провокаций в праздничные дни Гурулёв ответил уклончиво, сославшись на непредсказуемость принятия решений украинским руководством. По его мнению, президент страны как верховный главнокомандующий единолично определяет подобные шаги, что делает точный прогноз затруднительным.

Отдельно в беседе была затронута тема закрытия воздушного пространства над испытательным полигоном Капустин Яр. В связи с этим ряд наблюдателей предположил, что там может быть развёрнута стартовая позиция для пусков ракетного комплекса «Орешник». Гурулёв счёл подобные выводы преждевременными: в условиях действующего перемирия запуски из этого района маловероятны. Вместе с тем он не исключил, что соответствующая подготовка ведётся и при изменении ситуации может быть активирована.

Закрытие воздушного пространства вблизи военных объектов, по словам депутата, является рутинной процедурой, направленной на обеспечение безопасности и предотвращение возможных ударов со стороны противника. Делать на основании этого факта выводы о подготовке конкретных наступательных действий, по его мнению, оснований пока недостаточно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru