23:07, 06 май 2026

Эксперт Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Армения приближается к точке невозврата в своём движении в сторону западных структур. По его словам, исход июньских выборов определит дальнейший вектор развития страны.

Армения продолжает сближаться с Евросоюзом на фоне приближающихся парламентских выборов, назначенных на 7 июня. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград прокомментировал происходящие в республике политические процессы, указав на финансовую составляющую взаимодействия Еревана и Брюсселя.

По словам эксперта, Евросоюз выделил Армении около 300 миллионов евро: 20 миллионов из этой суммы уже переданы правительству Никола Пашиняна до проведения выборов, оставшиеся 270 миллионов обещаны после их завершения. Михайлов охарактеризовал эти средства как финансирование демократических процессов и реформ — именно такое обоснование привели представители ЕС.

Аналитик также указал, что даже в случае окончательного разрыва Армении с российскими интеграционными структурами — выхода из СНГ и ОДКБ — Ереван не получит автоматического членства в Евросоюзе, поскольку официального приглашения не поступало. При таком развитии событий страна рискует оказаться во внеблоковом статусе.

Саммит Европейского политического сообщества, прошедший в Ереване, Михайлов назвал в числе свидетельств стремительного сближения двух сторон. Помимо этого, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и армянский коллега подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, а Армения и Хорватия оформили совместную декларацию о стратегическом диалоге.

Пашинян, в свою очередь, заявил о намерении создать новое объединение государств — бывших республик СССР, которое он обозначил как содружество стран, независимых от России, предполагая включить в него 14 государств.

Михайлов назвал предстоящие выборы принципиально важными: по его оценке, победа Пашиняна станет точкой невозврата для Армении на пути отдаления от прежних союзников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru