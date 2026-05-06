Зеленского могли ликвидировать? Генерал ФСБ рассказал о работе ГРУ. Новая операция Киева

23:12, 06 май 2026

Телеграм-канал из сети структур Михаила Ходорковского* опубликовал материал с версией о предполагаемом плане российских спецслужб в отношении воздушного судна Владимира Зеленского. Публикация появилась в открытом доступе и привлекла широкое внимание аудитории. Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал эти сведения в беседе с телеканалом «Царьград», охарактеризовав их как не имеющие отношения к действительности.

Согласно версии, изложенной в телеграм-канале, российские спецслужбы якобы рассматривали сценарий с воздушным инцидентом — под видом ошибки системы противовоздушной обороны. По утверждению авторов публикации, сведения об этом якобы стали известны западной разведке через агентурную сеть, действующую в Москве, после чего через дипломатические каналы, в том числе турецкие, российскому руководству были переданы предупреждения о последствиях любых действий против борта. Кроме того, в публикации утверждается, что во время перелёта Зеленского в Ереван и обратно его сопровождали турецкие истребители, а на борту находились представители НАТО и дипломатический персонал.

Генерал Михайлов с самого начала отверг возможность подобной утечки из военной разведки. По его словам, ГРУ — закрытая структура с жёстким информационным контуром, и иностранная агентура фактически лишена доступа к оперативным данным этого ведомства. Он подчеркнул, что реальная спецоперация при любых обстоятельствах остаётся известной предельно узкому кругу лиц — не более трёх человек, — и выход сведений за этот круг исключён.

Михайлов также указал на логическое противоречие в самой версии: если бы существовал реальный умысел в отношении Зеленского, для его реализации не потребовался бы зарубежный визит. Украинский президент периодически появляется в зоне боевых действий, что само по себе предоставляет возможности, не требующие сложных международных операций.

Генерал высказался и по вопросу о том, выгоден ли Зеленский России в качестве живого политика. Он не согласился с тезисом о том, что украинский президент якобы необходим российской стороне живым как участник переговорного процесса. По мнению Михайлова, ликвидация центра принятия решений противника — стандартная военная логика, и никакой особой ценности именно в сохранении жизни конкретного человека нет. Он также добавил, что нынешнее положение дел не свидетельствует о целенаправленных усилиях по его защите.

Отдельно Михайлов прокомментировал возможное происхождение подобных публикаций. На вопрос о том, могут ли украинские спецслужбы использовать структуры, признанные в России иностранными агентами, для распространения таких материалов, он ответил утвердительно, отметив, что канал подобных вбросов вполне предсказуем. В качестве информационного повода, по его словам, могла послужить встреча Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Михайлов также выразил обеспокоенность общим информационным фоном: по его наблюдениям, систематическое тиражирование непроверенных сведений подрывает доверие аудитории даже к достоверным данным. Он охарактеризовал подобные публикации как элемент целенаправленного информационного воздействия, не имеющего отношения к реальному положению дел.

* - Михаил Ходорковский внесён Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru