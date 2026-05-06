"Ещё один "победитель" Ирана выискался": США нашли неожиданного союзника для разблокировки Ормузского пролива

23:15, 06 май 2026

Канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина обеспечить безопасность судоходства в стратегически важном проливе — спустя несколько дней после того, как Вашингтон объявил о выводе своих военных из страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил о готовности Берлина участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, в том числе с привлечением военных ресурсов — при наличии соответствующих условий. Об этом сообщает Царьград.

Помимо этого, Мерц подтвердил, что германский военный корабль уже направлен в Средиземное море, и не исключил его возможной переброски непосредственно к Ормузскому проливу. Канцлер также высказался в поддержку введения новых санкционных мер против Ирана в случае, если Тегеран откажется открыть морской маршрут.

По словам германского лидера, Иран обязан вернуться к переговорному процессу, прекратить затягивание и освободить регион и весь мир от создавшейся напряжённости. Кроме того, Мерц потребовал, чтобы Тегеран отказался от военной составляющей своей ядерной программы.

Позиция канцлера привлекла внимание в контексте недавних событий вокруг германо-американских отношений. В начале мая издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести часть американского воинского контингента из ФРГ, а также отменил решение своего предшественника Джо Байдена о размещении в Германии батальона ракетной артиллерии большой дальности, запланированного на конец 2026 года.

По данным источников телеканала CBS News, это решение американской стороны стало ответом на нежелание европейских союзников поддержать США в возможных действиях против Ирана. Часть выводимых сил, по имеющимся сведениям, может вернуться на территорию Соединённых Штатов, после чего будет переброшена в другие регионы.

Украинский политический Telegram-канал ЗеРада обратил внимание на разительное изменение риторики Мерца в отношении Вашингтона и связал его с объявлением о выводе войск и отменой решения по ракетным системам.

Примечательно, что ещё в конце апреля германский канцлер давал принципиально иные оценки происходящему на Ближнем Востоке. Теперь же Берлин публично демонстрирует готовность к военному взаимодействию с союзниками в регионе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
