Ни мир, ни война: Почему Ирану выгодно "подвешенное" состояние с США
23:18, 06 май 2026
Вашингтон представил новый проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием к Тегерану прекратить взимание платы за проход через Ормузский пролив. Американист Павел Кошкин из ИСК РАН прокомментировал ситуацию.
США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ормузскому проливу, потребовав от Ирана остановить атаки, минирование и сбор платежей за проход судов через стратегически важный маршрут. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Иран ввёл систему платного прохода через пролив после американских ударов. Через этот маршрут осуществляется транспортировка значительных объёмов нефти, и введённые Тегераном меры стали неожиданностью для Вашингтона.
По оценке Кошкина, несмотря на обмен жёсткими заявлениями, обе стороны в действительности не заинтересованы в эскалации. Нынешнее положение дел без подписанного соглашения устраивает и США, и Иран, однако последний извлекает из сложившейся ситуации больше преимуществ и активно использует её в собственных целях.
Относительно переговорной позиции Дональда Трампа эксперт указал на намеренное затягивание диалога с Тегераном. По словам Кошкина, подобная тактика характерна для американского президента: аналогичный подход он применял в период уголовного преследования — и в итоге дотянул разбирательство до своего переизбрания.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:"Ещё один "победитель" Ирана выискался": США нашли неожиданного союзника для разблокировки Ормузского пролива