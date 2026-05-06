Ни мир, ни война: Почему Ирану выгодно "подвешенное" состояние с США

23:18, 06 май 2026

США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ормузскому проливу, потребовав от Ирана остановить атаки, минирование и сбор платежей за проход судов через стратегически важный маршрут. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Иран ввёл систему платного прохода через пролив после американских ударов. Через этот маршрут осуществляется транспортировка значительных объёмов нефти, и введённые Тегераном меры стали неожиданностью для Вашингтона.

По оценке Кошкина, несмотря на обмен жёсткими заявлениями, обе стороны в действительности не заинтересованы в эскалации. Нынешнее положение дел без подписанного соглашения устраивает и США, и Иран, однако последний извлекает из сложившейся ситуации больше преимуществ и активно использует её в собственных целях.

Относительно переговорной позиции Дональда Трампа эксперт указал на намеренное затягивание диалога с Тегераном. По словам Кошкина, подобная тактика характерна для американского президента: аналогичный подход он применял в период уголовного преследования — и в итоге дотянул разбирательство до своего переизбрания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru