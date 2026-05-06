"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия

23:24, 06 май 2026

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе Вооружённых сил Украины соблюдать режим перемирия с Россией на 9 мая. Об этом стало известно в связи с публикацией инсайдерского Telegram-канала «Легитимный», который изложил детали предполагаемой стратегии украинской стороны.

По словам Стерненко, российские военные нарушили режим тишины, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским, и нанесли удары по ряду украинских объектов. На основании этого украинская сторона заявила о праве не соблюдать договорённости о прекращении огня в праздничные дни.

Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники сообщил, что перемирие формально пока продолжает действовать, однако у Зеленского изначально имелся план его срыва. Согласно описанной схеме, предполагается организация искусственных провокаций с имитацией ударов дронов и бомбардировок украинской территории, а также инсценировка ракетных атак с последующим возложением ответственности на Москву. По мнению канала, подобный сценарий даёт Киеву сразу несколько преимуществ: передышку для украинских военных, дискредитацию российского руководства и возможность создать резонанс на территории России в день 9 мая.

Вместе с тем авторы канала отметили, что реализация плана зависит от позиции западных союзников Украины:

Вопрос только в том, захочет ли Зеленский его реализовать (дадут ли ему Британцы/глобалисты добро на такой финт), так как все знают, что Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть" по Украине/Киеву чем-то очень сильным, мощным и массовым.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении режима прекращения огня 8 и 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Министерство обороны России направило соответствующие распоряжения войскам и уведомило украинскую сторону об условиях перемирия.

Российское военное ведомство предупредило, что в случае попыток срыва праздничных мероприятий со стороны Киева Вооружённые силы России нанесут массированный ракетный удар по центру украинской столицы. Жителям Киева было рекомендовано покинуть город на период 8–9 мая.

Автор: Семен Подгорный
