"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия

23:24, 06 май 2026

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе Вооружённых сил Украины соблюдать режим перемирия с Россией на 9 мая. Об этом стало известно в связи с публикацией инсайдерского Telegram-канала «Легитимный», который изложил детали предполагаемой стратегии украинской стороны.

По словам Стерненко, российские военные нарушили режим тишины, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским, и нанесли удары по ряду украинских объектов. На основании этого украинская сторона заявила о праве не соблюдать договорённости о прекращении огня в праздничные дни.

Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники сообщил, что перемирие формально пока продолжает действовать, однако у Зеленского изначально имелся план его срыва. Согласно описанной схеме, предполагается организация искусственных провокаций с имитацией ударов дронов и бомбардировок украинской территории, а также инсценировка ракетных атак с последующим возложением ответственности на Москву. По мнению канала, подобный сценарий даёт Киеву сразу несколько преимуществ: передышку для украинских военных, дискредитацию российского руководства и возможность создать резонанс на территории России в день 9 мая.

Вместе с тем авторы канала отметили, что реализация плана зависит от позиции западных союзников Украины:

Вопрос только в том, захочет ли Зеленский его реализовать (дадут ли ему Британцы/глобалисты добро на такой финт), так как все знают, что Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть" по Украине/Киеву чем-то очень сильным, мощным и массовым.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении режима прекращения огня 8 и 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Министерство обороны России направило соответствующие распоряжения войскам и уведомило украинскую сторону об условиях перемирия.

Российское военное ведомство предупредило, что в случае попыток срыва праздничных мероприятий со стороны Киева Вооружённые силы России нанесут массированный ракетный удар по центру украинской столицы. Жителям Киева было рекомендовано покинуть город на период 8–9 мая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru