Минобороны сделало самое жёсткое заявление с начала СВО: В панике не только Зеленский, но и весь Запад

23:27, 06 май 2026

Украинский президент заявил о способности дронов атаковать Красную площадь 9 мая. Российское военное ведомство ответило предупреждением о массированном ракетном ударе по столице Украины.

Министерство обороны России предупредило об ответном ударе по центру Киева, если украинская сторона предпримет попытку сорвать празднование 81-й годовщины Победы 9 мая. Предупреждение прозвучало в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Выступая на мероприятии, Зеленский заявил, что украинские беспилотники располагают возможностью нанести удар по Параду Победы на Красной площади. Схожие высказывания звучали от него и в 2025 году. Реакция российского военного ведомства последовала незамедлительно: гражданское население и сотрудники иностранных дипломатических миссий получили рекомендацию покинуть Киев заблаговременно. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала охарактеризовал это заявление как одно из наиболее жёстких с начала специальной военной операции, добавив, что оно вызвало обеспокоенность как у украинского руководства, так и у западных партнёров Киева.

На этом фоне оказалось под угрозой и объявленное Россией одностороннее перемирие на 8 и 9 мая. Зеленский 4 мая сообщил о готовности Киева соблюдать режим прекращения огня с полуночи 6 мая. Однако в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой — в результате погибли пять мирных жителей.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко объявил в своём Telegram-канале, что Киев не намерен соблюдать перемирие 9 мая, сославшись на ночные атаки российской армии. При этом, согласно данным украинского командования, удары фиксировались ещё вечером 5 мая — до вступления в силу режима тишины, провозглашённого Зеленским. Глава МИД Украины Андрей Сибига со своей стороны сообщил, что в ночь на 6 мая российские вооружённые силы применили 108 дронов и три ракеты. Точное время ударов и их соотношение с установленными временными рамками перемирия украинская сторона не уточнила. Сам Зеленский официальных комментариев о судьбе режима прекращения огня не давал.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что ранее воздерживались от ударов по центру украинской столицы, несмотря на наличие соответствующих возможностей. После прямых угроз в адрес празднования Дня Победы ведомство обозначило свою позицию публично.

"Путин сам ждёт повода, чтобы "жахнуть": На Украине раскрыли коварный план Зеленского по срыву перемирия

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
