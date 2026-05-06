23:30, 06 май 2026

Китайские издания оценили последствия формирования новой антироссийской военно-морской коалиции под руководством Великобритании и заявили о возможной ядерной реакции России.

Китайские средства массовой информации выразили обеспокоенность в связи с созданием новой военно-морской группировки под руководством Лондона в регионе Балтийского моря. По оценке китайских изданий, действия европейских стран создают прямую угрозу для России и могут спровоцировать ответные меры с её стороны, вплоть до применения ядерного оружия. Об этой реакции сообщает агентство Sohu.

Китайские СМИ зафиксировали усиление военной активности европейских государств на фоне изменения позиции США. По их оценке, после того как Вашингтон скорректировал свои внешнеполитические приоритеты, Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в европейской коалиции. Лондон, по мнению китайских наблюдателей, стремится доказать союзникам способность обеспечить их безопасность без участия американских вооружённых сил.

По инициативе британской стороны Объединённые экспедиционные силы, включающие помимо Великобритании ещё девять государств, подписали официальное соглашение о создании военно-морских сил с режимом немедленной боевой готовности. Особое внимание китайские издания уделили содержанию учебных планов этой коалиции: в документах прямо указано, что манёвры будут включать имитацию военно-морской блокады и захвата Калининграда.

Именно это обстоятельство вызвало наибольшую тревогу в китайских медиа. Они напомнили, что российская ядерная доктрина предусматривает право на применение атомного оружия в случае возникновения угрозы существованию государства. Агентство Sohu также указало на ранее сделанные заявления Путина относительно Калининграда, расценив их как чётко обозначенную красную линию.

Китайские наблюдатели констатировали, что Европа фактически отрабатывает сценарии прямого столкновения с Россией, и выразили мнение, что Москва не может оставить подобные действия без внимания. По их оценке, Великобритания и союзные ей государства принимают на себя значительные риски, продолжая военно-морскую активность в непосредственной близости от российской территории.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru