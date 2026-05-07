Сводка с фронтов СВО 7 мая: Огненный коридор на Запорожье: русская армия ломает оборону ВСУ бомбами и идёт на Орехов

Российские войска продвигаются к Орехову и Запорожью, уничтожая свежевозведённые укрепления украинской армии авиационными ударами. Су-34 перешли на усиленную боевую нагрузку, а расстояние до Запорожья сократилось менее чем до 70 километров.

На южном участке фронта российские войска продолжают давление в направлении Орехова и Запорожья. По имеющимся данным, противник перешёл к глубоко эшелонированной обороне, однако новые укреплённые рубежи разрушаются под авиационными ударами ещё в процессе возведения. Об этом сообщают военные аналитики и военные корреспонденты в течение последних суток.

Расстояние до Запорожья сокращается

На южном участке фронта обстановка складывается неодинаково. В южной части Запорожской области боевые действия приобрели позиционный и затяжной характер, тогда как на направлении непосредственно к областному центру положение противника ухудшается.

По данным телеграм-канала «Два майора», группировка «Восток» в Днепропетровской области вклинивается в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда, ведя боевые действия в лесном массиве за рекой Волчья в направлении населённого пункта Лесное. Одновременно с Запорожского фронта поступают сведения об осложнении ситуации в Приморском и Степногорске, где противник контратакует и возвращает ранее утраченные позиции.

К северу от Гуляйполя и к северу от Покровска российские подразделения наступают в направлении Запорожья, находящегося под контролем украинских сил.

По оценке «Военной хроники», расстояние до Запорожья как областного центра в настоящее время составляет менее 70 километров. При выходе российских сил на трассу Т-04-08 (Павлоград — Васильковка — Новониколаевка — Орехов — Токмак) этот показатель сократится до 50 километров. По мнению аналитиков, это откроет возможность применения реактивной артиллерии по позициям ВСУ, что дополнительно осложнит удержание города украинской стороной. Кроме того, по той же оценке, к этому моменту существенно ухудшится положение гарнизона Орехова, взятие которого российскими силами возможно до конца летней кампании.

Новые укрепления рушатся под авиаударами

Украинская сторона, утратив перспективы нового наступления, перешла к глубоко эшелонированной обороне. В открытый доступ попала карта свежих укреплений ВСУ, возведённых к середине апреля 2026 года. Как описывает «Военная хроника», система заграждений включает несколько специализированных поясов: противотанковые рвы, заграждения типа «зубы дракона», колючую проволоку, а также новые бункеры и блиндажи по всей протяжённости фронта.

Однако на примере Запорожского направления и подступов к Орехову, где группировка «Восток» планомерно разрушает оборонительные рубежи противника, аналитики фиксируют: возводимые укрепления не выдерживают авиационного воздействия.

«Планомерное перепахивание позиций остаётся наиболее эффективным способом обеспечения продвижения пехоты вперёд. Без подавления разветвлённой сети опорных пунктов и заглублённых блиндажей авиационными средствами — включая массовое применение ФАБ с УМПК — любые штурмовые действия на открытой местности приводят к неоправданным потерям», — отмечает «Военная хроника».

Схема действий, по данным аналитиков, остаётся неизменной: сначала авиационные удары, затем выдвижение пехоты.

Интенсивность ударов российской авиации в районе Орехова и непосредственно в городе остаётся крайне высокой. По оценке военных аналитиков, это свидетельствует о подготовке к решительному штурму Орехова в летний период. «Военная хроника» указывает, что Орехов является ключевым логистическим узлом, через который осуществляется снабжение всей первой линии обороны ВСУ. Удары авиабомбами калибра 1500 и 3000 килограммов по складам и пунктам временной дислокации исключают возможность накопления противником резервов для контратак.

Су-34 увеличили боевую нагрузку

Наряду с совершенствованием ударных беспилотников российская армия наращивает возможности штурмовой и бомбардировочной авиации. Как сообщает военный блогер Юрий Подоляка, бомбардировщики Су-34 перешли на нагрузку в шесть авиабомб за один вылет вместо прежних четырёх. По его словам, это свидетельствует о заметном росте производства боеприпасов и увеличении плотности авиационных ударов по противнику.

По оценке Подоляки, авиационные удары являются вторым по значимости фактором потерь ВСУ — после FPV-дронов. При этом авиация активно применяется против операторов беспилотников противника: по поступающим разведывательным данным о местонахождении расчётов дронщиков незамедлительно наносятся удары несколькими ФАБами.

Север и Донбасс: продвижение продолжается

На северном участке фронта российские подразделения ведут наступление в Сумской и Харьковской областях. По данным «Двух майоров», в Сумском районе штурмовые группы группировки «Север» продвинулись на 15 участках на глубину до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и прилегающих районах. Попытки противника переместить живую силу к Мирополью из Малой Рыбицы пресекаются операторами беспилотников.

В Харьковской области на Волчанском направлении российские силы также наступают — до 400 метров. Боевые действия идут в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья и в Чайковке. Попытка контратаки противника в лесном массиве была отражена.

Продолжается операция по охвату Красного Лимана с флангов. Бои ведутся вокруг Купянска. В Донбассе, по данным военного корреспондента Евгения Лисицына, на Константиновском направлении идут столкновения в Долгой Балке и Ильиновке, ВСУ контратакуют по всем направлениям. На Северском направлении российские подразделения отражают атаки у Дибровы и Фёдоровки Второй, входят в застройку Кривой Луки и давят в направлении Рай-Александровки с двух сторон.

Автор: Семен Подгорный

