11:41, 07 май 2026

Украинский президент выступил с вечерним обращением, в котором возложил ответственность за нарушение режима прекращения огня на Россию. Параллельно в Армении прошёл саммит Европейского политического сообщества, на котором страна продемонстрировала курс на сближение с Европой.

Утром 7 мая стало известно о ряде событий, произошедших накануне ночью: Владимир Зеленский обратился к гражданам с заявлением о нарушении перемирия российской стороной, в Ереване завершился европейский саммит с участием лидеров западных государств, а Министерство иностранных дел России подтвердило предупреждение об эвакуации дипломатов из Киева. Об этих событиях сообщают российские и украинские источники, а также телеграм-каналы, имеющие доступ к информации из офиса президента Украины.

Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении, которое он произнёс в 21:00 с улицы Банковой, заявил, что именно Россия несёт ответственность за срыв режима прекращения огня. Он поблагодарил тех, кто поддержал украинскую инициативу о перемирии, и предложил перейти к согласованию деталей. По словам Зеленского, Украина стремится к завершению войны на достойных условиях, а сложившаяся ситуация, по его оценке, является сигналом к началу переговоров. Выступление было выдержано в сдержанном тоне, без личных высказываний в адрес кого-либо из официальных лиц.

Между тем инсайдерский телеграм-канал «Резидент», ссылаясь на источник в офисе Зеленского, опубликовал информацию о возможном массированном ударе Вооружённых сил Украины по российской территории в ночь с 8 на 9 мая. Удар по Москве при этом не планируется. Согласно тем же данным, президент Франции Эммануэль Макрон готов обеспечить международное обоснование для подобной акции.

Режим прекращения огня, о котором Зеленский объявил в полночь 6 мая, продержался менее часа. По данным главы Республики Крым Сергея Аксёнова, ВСУ нанесли удар по Джанкою, в результате которого погибли пять человек. Вскоре после этого украинская сторона сама обвинила Россию в нарушении режима тишины: глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об атаке с применением 108 беспилотников и трёх ракет по Харькову и Запорожью, а советник Сергей Стерненко расценил произошедшее как основание для проведения ударов 9 мая.

Военный корреспондент Александр Харченко в телеграм-канале «Свидетели Байрактара» описал логику возможной провокации: объявить перемирие, нанести удар по Крыму, возложить вину на российскую сторону — и таким образом создать повод для атаки БПЛА на Красную площадь. По его оценке, даже один дрон в этом районе способен спровоцировать цепочку политических последствий. Украинский телеграм-канал «Легитимный» также указывает, что удары по собственной территории используются как инструмент давления на Москву и подготовки к резонансным событиям 9 мая.

Министерство обороны России ранее предупредило, что любая попытка помешать проведению Парада Победы на Красной площади повлечёт ракетный удар по центру Киева. МИД России подтвердил сохранение этого предупреждения, одновременно рекомендовав дипломатам и сотрудникам международных организаций покинуть украинскую столицу.

На фоне обострения вокруг перемирия в Ереване прошёл саммит Европейского политического сообщества, который продемонстрировал курс Армении на сближение с западными институтами. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что восемь лет назад Армению воспринимали как государство в орбите влияния России, однако после событий 2018 года страна последовательно движется в сторону Европы. Брюссель объявил о запуске долгосрочной миссии ЕС по противодействию так называемым гибридным угрозам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу с Владимиром Зеленским, по итогам которой стороны договорились о развитии экономического сотрудничества с перспективой проведения совместной комиссии в Киеве. С премьер-министром Великобритании Киром Стармером была подписана декларация о стратегическом союзе.

Телеграм-канал «Тайная канцелярия» расценивает происходящее как целенаправленное встраивание Армении в антироссийскую повестку. Начиная с 2018 года Ереван последовательно пересматривает отношения с Москвой в сферах медиа, обороны и энергетики. Военный корреспондент Юрий Котенок допускает, что в перспективе Армения может ввести санкции против России и приступить к формированию добровольческих подразделений для участия в конфликте на Украине.

Автор: Семен Подгорный

